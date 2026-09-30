Sám doma a bohatý: Neoprávněný vstup s pokutou, optický klam a změna v obsazení hlavní role

Sám doma a bohatý, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Sám doma a bohatý, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Sám doma a bohatý, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Sám doma a bohatý, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Sám doma a bohatý, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
Komedie Sám doma a bohatý z roku 1994 sice českým distribučním názvem odkazuje na předchozí hity Macaulaye Culkina, ve skutečnosti s nimi ale kromě hlavní hvězdy nemá nic společného. Příběh o nejbohatším dítěti planety představuje předposlední film, který tehdejší dětská megastar natočila před svou dlouhou devítiletou hereckou pauzou. Otec a manažer pro Culkina přitom vybojoval ohromný honorář navzdory nevoli samotného studia. Pohádkové sídlo bez skutečných přátel
Hlavním hrdinou rodinného filmu je Richie Rich, který vyrůstá jako nejbohatší dítě na Zemi. Ve svém obrovském rodinném sídle má vše, na co si jen vzpomene. Může jezdit na vlastní horské dráze nebo si do tělocvičny pozvat ty nejlepší trenéry. Přesto mu ke štěstí něco zásadního chybí. Postrádá totiž obyčejné přátele, které si nemůže za žádné peníze koupit.
Příběh plný luxusu vychází ze stejnojmenného komiksu nakladatelství Harvey Comics, jehož vydávání však v době vzniku filmu paradoxně muselo kvůli klesajícím prodejům skončit.
Rekordní výplata a boj o hlavní roli
Cesta Macaulaye Culkina k titulní roli nebyla jednoduchá. Studio Warner Bros. místo něj zvažovalo obsazení Elijaha Wooda. Culkinovy předchozí snímky Dobrý synek a Kšefty s tátou totiž v kinech finančně propadly. Zasáhnout musel až hercův otec a tehdejší manažer Kit Culkin, který studio přesvědčil a navíc pro svého syna vyjednal astronomický honorář osm milionů dolarů.
Peníze dostal herec v době, kdy už kvůli pubertě měřil téměř 170 centimetrů. Aby na plátně stále působil jako malý kluk, filmaři museli využít optický klam a záměrně ho obklopili pouze dospělými herci s výškou nad 180 centimetrů.
Výbuch letadla navzdory cenzuře
Velký střet se odehrál také ohledně jedné ze zásadních akčních scén. Studio Warner Bros. chtělo změnit sekvenci, při které spadne letadlo s Richieho rodiči. Namísto exploze nastražené nálože navrhovali manažeři infarkt pilota, aby se vyhnuli podobnosti s akčním hitem Nebezpečná rychlost. Ten vstoupil do kin pouhého půl roku předtím a jeho zápletka se rovněž točila kolem výbušniny. Režisér Donald Petrie měl ovšem ve smlouvě zaručenou kreativní kontrolu a trval na svém. Původní scéna se zrádným bombovým útokem tak ve filmu zůstala.
Skutečné bohatství rodiny Vanderbiltů
Sídlo filmové rodiny nebylo dílem filmových architektů, ale stojí ve skutečnosti v Severní Karolíně. Jmenuje se Biltmore House, v 19. století ho nechal vybudovat železniční magnát George Washington Vanderbilt a bývá označován za vůbec největší soukromý dům na území Spojených států. Luxusní dům se objevil také v thrilleru Hannibal. Během produkce filmu Sám doma a bohatý navíc způsobil incident hercův otec Kit Culkin, když neoprávněně vstoupil do zakázaných prostor rezidence a dostal za to pokutu deset tisíc dolarů.
Inspirace slavným Hitchcockovým thrillerem
Při tvorbě filmu se tvůrci inspirovali klasikou kinematografie. Zrádný šéf bezpečnosti v podání Johna Larroquetta sleduje v jedné scéně na kamerách slavný film Na sever severozápadní linkou z roku 1959. Nejde o náhodný výběr. Zatímco Hitchcockův thriller končí dramatickou honičkou po tvářích amerických prezidentů na památníku Mount Rushmore, Sám doma a bohatý vrcholí velmi podobnou scénou na fiktivním památníku Mount Richmore.
Zklamání z tržeb a nečekaný úspěch na videu
Celosvětové tržby snímku dosáhly 76 milionů dolarů, což při čtyřicetimilionovém rozpočtu znamenalo pro studio zklamání. Režisér Donald Petrie nesl neúspěch těžce a kvůli finančnímu propadáku dokonce odmítl režírovat pokračování své úspěšné komedie Dej si pohov, kámoši. Sám doma a bohatý však nakonec zachránilo vydání na videokazetách, kde si film vedl nečekaně dobře a jeho prodeje výrazně překonaly zklamání z kin.
I když film na VHS slušně vydělával, původně zvažované pokračování s Macaulayem Culkinem se nikdy nerealizovalo. Po dokončení natáčení si totiž naordinoval devítiletou pauzu od filmového průmyslu a před kameru se vrátil až v dospělosti. Snímek Sám doma a bohatý vysílá Nova Cinema 30. září od 15:25.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).