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Mladý řidič u Jamného vyjel ze silnice a otočil auto na střechu

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V úterý 29. září ráno zaměstnávala složky IZS nehoda mladého řidiče, ke které došlo u Jamného na Jihlavsku. Mladý řidič vozu MG skončil v brněnské nemocnici.
Mladý řidič u Jamného vyjel ze silnice a otočil auto na střechu

Mladý řidič u Jamného vyjel ze silnice a otočil auto na střechu

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 13:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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