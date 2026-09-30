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5 věcí v domácnosti, které celé jaro nasávaly pyl a roztoče z otevřených oken. Většina lidí je nikdy pořádně nevyčistí

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Pylová služba hlásila v polovině května 2026 střední až místy vysokou koncentraci alergenů, a každý kubík vzduchu, který jste pustili dovnitř, nechal svou stopu na pěti plochách, kolem kterých se točí váš spánek i odpočinek.
5 věcí v domácnosti, které celé jaro nasávaly pyl a roztoče z otevřených oken. Většina lidí je nikdy pořádně nevyčistí

5 věcí v domácnosti, které celé jaro nasávaly pyl a roztoče z otevřených oken. Většina lidí je nikdy pořádně nevyčistí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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