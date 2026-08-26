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Pardubický kraj otevírá další domek pro klienty s postižením

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Šest lidí s postižením, kteří dosud žili v areálu Domova u studánky v Anenské Studánce, se přestěhuje do nového bezbariérového domku v Rudolticích u…
Rudoltice_II__11_

Rudoltice_II__11_

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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