Cuketový kečup z 1,5 kg cuket: Babičky ho vařily místo rajčatového a rodiny si po něm olizovaly prsty. Recept na 3 minuty

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Cuketový kečup z 1,5 kg cuket: Babičky ho vařily místo rajčatového a rodiny si po něm olizovaly prsty. Recept na 3 minutyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Cuketová sezóna trvá poměrně dlouho a pěstitelé občas tápou, jak s mnoha plody naložit. Řešením je překvapivě kečup.
Bohatá úroda cukety
Zdroj: Pixabay
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