Zmrzlinář radí Čechům: domácí zmrzlina nezkrystalizuje ani po týdnu, když do ní přidáte 1 věc z lednice

Domácí zmrzlina zní jako víkendový projekt na půl dne, a stejně většina lidí skončí u tvrdé kostky, do které se sotva zaboří lžička. Cesta k jemnému kopečku přitom nevede přes drahý stroj ani hodiny míchání. Stačí jedna obyčejná surovina, kterou spousta domácností schovává v lednici, a hmota zůstane měkká a nabíratelná i po několika dnech.
Proč zmrzlina v mrazáku ztvrdne na kámen
Za jemnou i tvrdou zmrzlinou stojí jediná věc, a to voda. Každá zmrzlinová hmota je vlastně emulze, ve které se potkává tuk, cukr, vzduch a hlavně voda. Pokud tu vodu zbytek surovin pevně nezadrží, při pomalém tuhnutí se spojuje do velkých ledových zrn. Právě ta dělají zmrzlinu zrnitou a protivně skřípou pod lžičkou.
Domácí mrazák navíc pracuje pomalu a s hmotou vůbec nehýbe, takže krystalky mají spoustu času narůst. Profesionální stroje v cukrárnách hmotu při mrazení pořád promíchávají a našlehávají do ní vzduch, čímž velkým zrnům zabrání. Doma tuhle výhodu nemáte, a tak si musíte poradit chytře poskládaným složením směsi.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim jídlo rychle plesniví
Jedno pravidlo proto platí nade vše ostatní. Čím víc vody v základu je, tím tvrdší a ledovější zmrzlina nakonec z mrazáku vyleze.
Tajemství se skrývá ve slazeném kondenzovaném mléce
Onou surovinou je slazené kondenzované mléko, tedy Salko, které řada domácností beztak schovává v lednici. Pomáhá hned dvojím způsobem. V první řadě je v něm vody podstatně méně než v obyčejném mléce, takže nemá co promrznout do velkých krystalků.
Slazené kondenzované mléko drží v základu méně vody a hodně cukru, takže hmota v mrazáku zůstane vláčná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
K tomu je pořádně sladké a právě cukr tady odvádí druhou půlku práce. Posouvá teplotu, při které hmota tuhne, o kus níž, díky čemuž zmrzlinu naberete lžící, i když je pořádně vymrzlá. Výsledkem je krémová pochoutka, kterou během mrazení nemusíte ani jednou zamíchat.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do bramborového těsta a knedlíky zůstanou měkké i druhý den Jak zmrzlinu ze Salka připravit krok za krokem
Základ zvládne úplně každý a vejdete se do dvou surovin.
Vyšlehejte zhruba půl litru dobře vychlazené smetany ke šlehání s obsahem tuku aspoň 33 procent dotuha. V druhé misce krátce prošlehejte plechovku Salka, ať se pěkně nadýchá. Ušlehanou smetanu a Salko jemně spojte dohromady, hotovou hmotu naplňte do dózy s víčkem a uložte do mrazáku. Za pět až šest hodin je hotovo, bez hlídání i bez průběžného míchání.
S chutí si můžete pohrát podle nálady. Trocha vanilky vám dá jednoduchou klasiku, rozmixované maliny nebo kousky broskve promění základ v ovocný dezert a lžíce kvalitního kakaa vykouzlí čokoládovou verzi.
Když Salko zrovna doma nemáte
I bez kondenzovaného mléka jde krystalky přechytračit.
Vsaďte na tuk a odbourejte vodu, takže do směsi dejte raději smetanu než mléko. S rostoucím podílem tuku bude výsledek pokaždé jemnější a krémovější. Dobře poslouží i vaječné žloutky. Je v nich lecitin, tedy látka, která spojí tuk s vodou, a hmota díky ní dostane hebkou konzistenci. Na ušlehaných žloutcích ostatně stojí poctivá smetanová zmrzlina, jakou znáte od cukrářů. Posledním pomocníkem je alkohol. Lžíce vodky nebo ovocné pálenky posune tuhnutí níž a zmrzlina zůstane vláčnější. Přidávat ho víc se nevyplatí, protože pak by hmota v mrazáku vůbec neztuhla, a v dětské verzi ho vynechte úplně. Jak dlouho vydrží krémová Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej. Na grilovanou zeleninu patří 1 věc, kterou Španělé přidávají po generace
Pokud má zmrzlina dost tuku a cukru, zůstane v zavřené dóze hladká klidně týden nebo i o něco déle a led se v ní neusadí. Pořád jde o tu samou věc, tedy udržet v základu co nejmíň volné vody.
Pár minut před nabíráním ji přendejte z mrazáku do lednice, ať trochu změkne. Pomůže také lžíce nebo naběračka smočená v horké vodě, prohřátý kov přes zmrzlinu snadno přejede a nabere pěkný kopeček. Nikdo pak nepozná, že jste ji netáhli z vitríny zmrzlinárny.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/domaci-zmrzlina-recept-bez-zmrzlinovace, https://www.lkstore.cz/blog/jak-na-dokonalou-domaci-zmrzlinu-a-sorbet-i-bez-zmrzlinovace–tajemstvi-hladke-textury/, https://magazin.klarstein.cz/domaci-zmrzlina/, https://www.jenzeny.cz/recepty/domaci-zmrzlina-z-kondenzovaneho-mleka-je-nadherne-kremova-i-bez-zmrzlinovace-vyzkousejte-recept-ze-dvou-ingredienci-a-otestujte-dalsi-prichute, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-pripravit-zmrzlinu-bez-krystalku-rady-a-tipy/