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Zmrzlinář radí Čechům: domácí zmrzlina nezkrystalizuje ani po týdnu, když do ní přidáte 1 věc z lednice

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Domácí zmrzlina zní jako víkendový projekt na půl dne, a stejně většina lidí skončí u tvrdé kostky, do které se sotva zaboří lžička. Cesta k jemnému kopečku přitom nevede přes...
Zmrzlinář radí Čechům: domácí zmrzlina nezkrystalizuje ani po týdnu, když do ní přidáte 1 věc z lednice

Zmrzlinář radí Čechům: domácí zmrzlina nezkrystalizuje ani po týdnu, když do ní přidáte 1 věc z lednice

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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