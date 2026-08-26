Drsné pozadí štíhlé postavy: Eva Holubová ukázala křivky v plavkách, za úbytkem váhy ale stál boj o život

Když Eva Holubová v srpnu 2026 zveřejnila na Instagramu fotku v plavkách ze Sicílie, komentáře se okamžitě rozdělily. Jedni obdivovali postavu sedmašedesátileté ženy, druzí jí podsouvali, že na sebe chce upozorňovat. Holubová odpověděla po svém, stručně a bez omluv: dokonalá figura není její priorita, chce se jen chovat svobodně ve svém věku. A dodala, že jí jsou příkladem Sicilanky, které se na pláži neomlouvají za nic. Za tou jednou fotkou ale stojí příběh, který s krásou nemá nic společného. Je to příběh o tom, jak vás tělo málem zradí, a co uděláte, když dostanete druhou šanci.
Z 85 na 62 kilogramů: čísla, která nevznikla v posilovně
V lednu 2026 Holubová poprvé veřejně přiznala konkrétní váhový posun: z 85 na 62 kilogramů, tedy minus 23 kilo. Jenže cesta k němu nezačala rozhodnutím zhubnout. Začala na nemocničním lůžku. Po sepsi, která jí srazila váhu prudce dolů (hlavně na úkor svalové hmoty), přišla v říjnu 2024 operace aneurysmatu v hlavě. Po zákroku se potýkala s problémy s pamětí, soustředěním a návaly strachu. A v aktuálním srpnovém rozhovoru pro slovenskou Pravdu mluví o třech vážných chorobách včetně srdeční zástavy.
Režim, který má držet naživu
Když se tělo po takových otřesech stabilizuje, člověk si nemůže dovolit improvizovat. Holubová popisuje režim, který vypadá spíš jako léčebný protokol než jako životní plán:
- Přerušovaný půst 16/8 – jí v osmihodinovém okně, zbytek dne nepřijímá potravu.
- Lékařsky předepsaný přípravek – název záměrně neuvádí, zdůrazňuje konzultaci s lékaři.
- Plavání a chůze – posilování má zakázané, hledá cviky, které nezatíží srdce.
- Spánek a meditace – po operaci mozku pracuje cíleně na zklidnění mysli.
- Menší porce, víc zeleniny – omezila noční dojídání, přidala ovoce.
Není to poprvé, co o svém těle mluví veřejně. Už v roce 2016 odmítala drastické diety a zmiňovala plavání a jógu kvůli hypertenzi. Ale tehdejší rétorika byla jiná, praktická, uvolněná, bez existenciálního podtextu. Dnes mluví o přežití. O tom, že tělo není estetický projekt, ale podmínka fungování. Ten posun je slyšet v každé větě. Tentokrát se ale pod svým příspěvkem značně rozepsala: „Moje tělo není dokonale, co se týče parametrů na proporce krasy, prsa příliš nízko, břicho by taky mohlo byt menší a vypracovanější, stejně tak paže, nohy, zadek. Bylo by to příjemný mít vysoustruhovanou postavičku, ale není to moje priorita. Já se především snažím, aby moje tělo bylo zdravé, abych se v něm cítila dobře a bezpečně. Mam zakázáno po takotsubo výrazně posilovat, tak hledám cviky, které nevyčerpávají srdce, ale přece jenom osloví svalovou hmotu.“
Pavlína Pořízková a odvaha být svobodná
Jedno jméno se v rozhovorech Holubové vrací znovu a znovu: Pavlína Pořízková. Ne jako módní ikona, ale jako vzor přístupu k věku. V rozhovoru pro Radiožurnál to popsala přesně: Pořízková „jde do věcí“ a „má velikou odvahu být svobodná“. Sama Pořízková tam mluví o věku jako o medaili a výkonu, ne jako o něčem, za co se omlouvat.
Holubová tu inspiraci přetavila do vlastního jazyka. Nesnaží se vypadat jako modelka. Snaží se nemít strach ukázat se taková, jaká je, po operacích, po nemocech, v sedmašedesáti. V českém celebritním prostoru, kde se hubnutí tradičně komunikuje přes estetický výsledek nebo opatrné mlžení kolem přípravků, je její přístup výjimečný. Přiznává lék na předpis, přiznává zdravotní důvod a zároveň říká, že „vysoustruhovaná postavička“ ji nezajímá.
Otevřenost jako dlouhodobý postoj
Bylo by snadné vidět v sicilské fotce jednorázový akt odvahy. Jenže u Holubové jde o pokračování vzorce, který trvá dekády. Česká televize ji uvádí jako herečku, která se nebála veřejně mluvit o depresích od patnácti let i o problémech s alkoholem. Po operaci aneurysmatu vysvětlovala, proč o zdravotních potížích píše na sociální sítě: zajímají ji zkušenosti druhých a nechce, aby se někdo cítil se svými problémy sám.
Letos v létě navíc spolu s dcerou Karolínou spustily podcast Dcera a matka roku, jehož první plná epizoda vyšla 3. srpna 2026. Časově to přesně sedí s její aktuální mediální vlnou; nejde o náhodný souběh, ale o vědomé rozhodnutí mluvit nahlas. O těle, o věku, o strachu, o tom, co zbude, když vás nemoc obrousí na kost a vy se rozhodnete znovu postavit.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová