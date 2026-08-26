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Celý život šetřili na důchod, manžel se ho nedožil. Paní Jarmila teď sedí na penězích a neví, co s nimi

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Dennívýzva
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Manželé spolu strávili více než 50 let. Celý život šetřili peníze s tím, že si je užijí v důchodu, jenže toho se muž ani nedožil. Žena nyní zůstala na peníze sama.
Vějíř z bankovek

Vějíř z bankovek

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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