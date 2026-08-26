Ani cibule, ani česnek. Do nejlepší pomazánky patří 1 surovina, kterou většina lidí hází do koše

Svazek ředkviček přijde domů, bulvičky putují na prkénko a zelené listy nahoře rovnou do koše. Přesně tenhle odříznutý chomáč natě přitom může z obyčejné pomazánky udělat tu nejlepší, jakou jste kdy měli na chlebu. Kvůli chuti nemusíte sahat po cibuli ani po česneku. Stačí přestat vyhazovat část, kterou většina lidí považuje za odpad.
V listech se skrývá víc než v samotné ředkvičce
Ředkvičková nať není žádná náhražka z nouze. Zelené listy jsou bohaté na vitamin C a další vitaminy, takže je rozhodně škoda je vyhazovat. U některých z těchto látek navíc platí, že jich je v listech víc než v samotné bulvě pod nimi. Do koše tak pravidelně míří ta výživnější půlka zeleniny.
V kuchyni s natí zacházejte jako s každou jinou čerstvou zelenou natí. Stačí ji nadrobno nasekat a přidat všude tam, kde se hodí svěží bylinka. Oživí tvaroh i míchaná vejce, hodí se na dozdobení teplého talíře těsně před podáváním a v pomazánce nahradí koupené bylinky.
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Proč se do pomazánky obvykle přidává cibule nebo česnek? Kvůli výraznější, ostřejší chuti. Jenže tu samou práci umí odvést ředkvičková nať. Obsahuje totiž hořčičné silice, které dodávají ostrost i samotným bulvičkám, a právě ony vnesou do pomazánky lehce pálivou a nahořklou chuť.
Když nasekanou nať vmícháte do jemného základu, pomazánka dostane svěží zelenou chuť s příjemným pícháním na jazyku. Cibuli ani česnek už pak nikdo nepostrádá. Navíc odpadá typický problém obou surovin, kvůli kterému vám po svačině není příjemně cítit z úst.
Krémová pomazánka krok za krokem
Základ je jednoduchý a levný. Budete potřebovat:
krémový základ, tedy lučinu, žervé, pomazánkové máslo nebo tvaroh; svazek ředkviček i s natí; sůl a pepř. Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do bramborového těsta a knedlíky zůstanou měkké i druhý den
Postup zvládnete v pár krocích:
Bulvičky nastrouhejte nahrubo, lehce osolte a nechte pár minut odstát. Pustí vodu, kterou pak slijete, aby pomazánka nebyla řídká. Nať dobře omyjte a nasekejte co nejjemněji. Všechno smíchejte se základem, dochuťte solí a pepřem a je hotovo.
Chuť si snadno upravíte podle sebe. Milovníci výraznějších pomazánek sáhnou po lžíci hořčice, kdo chce vydatnější mazání, zapracuje trochu tvrdého sýra. Křupavost obstará hrst posekaných oříšků a pár kapek citronu celou směs pěkně provoní.
Vyberte mladé listy a pořádně je omyjte
Aby nať chutnala, sáhněte po mladých a svěžích lístcích. Zvadlé, zažloutlé nebo jinak poškozené kusy rovnou vyřaďte. Ideální jsou listy z vlastní zahrádky nebo od ověřeného pěstitele, protože je budete jíst syrové a bez tepelné úpravy.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej. Na grilovanou zeleninu patří 1 věc, kterou Španělé přidávají po generace K pomazánce se hodí jen mladé a svěží lístky, které před použitím pořádně opláchnete pod vodou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Listy proto pořádně propláchněte pod proudem vody, klidně i několikrát. Na zelenině z pole i z obchodu ulpívají zbytky hlíny a prachu, kterých se chcete zbavit. Nať navíc rychle vadne, takže ji zpracujte co nejdřív po nákupu.
Zbytek natě padne do pesta i do polévky
Když vám po pomazánce nať zbude, rozhodně ji neházejte pryč. Skvěle z ní připravíte zelené pesto. Omyté listy dejte do mixéru, zakápněte olejem, přidejte hrst oříšků nebo semínek a nastrouhaný sýr, dochuťte citronem a rozmixujte dohladka. Zavřené v chladu ho spotřebujte během několika dní.
Hrst natě provoní i polévku a na pánvi s trochou másla zvadne během chvilky jako jarní špenát. Zamíchat ji můžete i do salátu nebo do zeleného smoothie. Stejně tak neškodí využít i další části zeleniny, které běžně odkrajujeme, třeba kedlubnové listy nebo košťál z brokolice a květáku.
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Hotovou ředkvičkovou pomazánku namažte na čerstvý chleba nebo topinku a ozdobte ji kolečky ředkviček. Výborně poslouží i k namáčení čerstvé zeleniny nebo jako svěží náplň do slaných palačinek a wrapů.
Zdroje: https://www.prozeny.cz/clanek/nevyhazujte-zbytecne-mrkvovou-nat-i-listy-redkvicek-snezte-v-podobe-pesta-a-dalsich-dobrot-31202, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/pomazanka-z-redkvicek-recept-20330609.html, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-zpracovat-redkvicky-vsadte-na-zdravou-kremovou-pomazanku-plnou-rizne-kruavosti, https://www.denik.cz/gastronomie/pomazanka-z-redkvicek-recept/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/14110-redkvickova-polevka-ci-pomazanka-vyzkousejte-netradicni-recepty-z-teto-zdrave-zeleniny, https://living.iprima.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/jarni-redkvicky-zpracovani-pesto