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Tuhle věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč jim nádobí matní

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Vytáhnete z myčky sklenice a talíře a místo lesku na nich sedí mléčný závoj. Většina lidí hned obviní stroj, tablety nebo tvrdou vodu. Jenže častěji za to může jeden konkrétní...
Tuhle věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč jim nádobí matní

Tuhle věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč jim nádobí matní

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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