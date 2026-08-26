Tuhle věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč jim nádobí matní

Vytáhnete z myčky sklenice a talíře a místo lesku na nich sedí mléčný závoj. Většina lidí hned obviní stroj, tablety nebo tvrdou vodu. Jenže častěji za to může jeden konkrétní kousek, který do myčky pravidelně strkáme, přestože tam vůbec nepatří. Poznáte ho podle toho, že sám v myčce rychle zešedne.
Hliníku stačí jediné mytí
Řeč je o hliníkovém nádobí. Patří sem tenké pekáče a formy na pečení, staré hrnce, pokličky i některé příbory. Po jednom cyklu bývá po lesku. Kov zešedne, u některých kusů zajde skoro do černa a takhle zašlý povrch pod prsty nepříjemně drhne. Rukou už ho čistý nedostanete a nádobí vypadá staře, i když je skoro nové.
Zrádné jsou hlavně tenké jednorázové pekáče, do kterých pečeme maso nebo bábovku. Jsou křehké, v horké lázni se snadno zdeformují a jejich otěr se může přenést i na ostatní kusy ve stroji. Radši je vyhoďte nebo umyjte v ruce.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim jídlo rychle plesniví Proč hliník v myčce zčerná
Za všechno může chemie. Hliník má na povrchu tenkou ochrannou vrstvu oxidu, která ho běžně chrání. Prostředky do myček ale bývají silně zásadité a přesně tuhle vrstvu spolehlivě rozpustí. Jakmile je pryč, holý kov reaguje s horkou vodou a mění barvu. Proto je změna vidět hned po prvním cyklu.
Právě proto změnu barvy zpátky nevrátíte a jediná spolehlivá ochrana je umývat hliník ručně v teplé vodě s trochou saponátu. Chvilka u dřezu vás vyjde levněji než nové nádobí.
Hliník a další měkké kovy ochráníte jen ručním mytím v teplé vodě, protože zásaditá lázeň v myčce jejich povrch nevratně naruší. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podobně dopadnou i další měkčí kovy. Měď, bronz i mosaz v myčce tmavnou nebo mění odstín a zlacené příbory přicházejí o své zdobení. Bez problémů projde hlavně kvalitní nerez, ta agresivnímu prostředí odolá.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do bramborového těsta a knedlíky zůstanou měkké i druhý den Matné sklo má dvě různé příčiny
Zmatnělé sklenice bývají druhá polovina problému a lidé je házejí do jednoho pytle. Přitom příčiny jsou dvě a dají se od sebe snadno odlišit. Buď jde o vodní kámen z tvrdé vody, nebo o takzvanou korozi skla, tedy jemné naleptání povrchu.
Rozdíl zjistíte octem. Namočte kousek sklenice do octa nebo ji jím přetřete. Pokud povlak zmizí, šlo o vodní kámen a sklo se dá zachránit. Když závoj drží dál, jde o korozi a ta už je trvalá. Nejhůř dopadá broušený a olovnatý křišťál. Opakované cykly ho pomalu narušují, takže ztrácí průzračnost a na stěnách naskakují nepatrné jamky.
Rozdíl mezi oběma příčinami shrnuje následující tabulka:
Příčina Octový test Dá se zachránit Vodní kámen z tvrdé vody povlak zmizí ano, sklo se dá zachránit Koroze skla (naleptání povrchu) závoj drží dál ne, je trvalá Jak sklo zachránit a matnění předejít Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej. Na grilovanou zeleninu patří 1 věc, kterou Španělé přidávají po generace
Sklenice s vápenným povlakem nechte odležet ponořené v octu zhruba patnáct minut a potom je propláchněte pod teplou vodou. Pokud to nezabere, vraťte je do stroje, jenže běžnou tabletu tentokrát vynechte. Nahraďte ji kyselinou citronovou nebo přípravkem na skvrny a nechte proběhnout program při 60 °C.
Dalším potížím pak předejdete pár návyky. Doplňujte sůl a nastavte na myčce správnou tvrdost vody, jinak se vodní kámen usazuje. Leštidlo přidávejte jen v malém množství, protože jeho přebytek dělá šmouhy a pěnu. Nádobí neskládejte namačkané na sebe, aby ho voda opláchla ze všech stran, a na jemné sklo hledejte na myčce šetrný program pro sklo. Občas se vyplatí pročistit i filtr a trysky.
Co dalšího si nechte na ruční mytí
Hliník není jediný propadák. Na ruční mytí si nechte i tyhle kusy:
Přečtěte si také: Babiččin trik na dušenou mrkev funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do pánve a už nikdy nebude vodová Ostré nože v myčce ztrácejí ostří a někdy je horká lázeň poškodí tak, že už nepomůže ani bruska. Pánve a hrnce s nepřilnavým povrchem i litina přijdou o svou vrstvu, začnou se připalovat a litina k tomu rezaví. Dřevěná prkénka a vařečky praskají, bobtnají a šednou. Cenný porcelán se zlatým dekorem se postupně vymývá.
U zděděných sklenic i starého porcelánu berte jako výchozí pravidlo, že stroj nemají vidět, a lesk jim vraťte ručně. Ušetříte si spoustu mrzení a nádobí vám vydrží jako nové mnohem déle.
Zdroje: https://www.prozeny.cz/clanek/mycka-vam-muze-znicit-nadobi-jak-se-tomu-vyhnout-19995, https://www.ireceptar.cz/hobby/co-nesmi-do-mycky-30000218.html, https://hobby.blesk.cz/clanek/hobby-dum-a-byt/308540/9-nejvetsich-chyb-pri-myti-nadobi-v-mycce.html, https://www.mora.cz/rada/jake-nadobi-nedavat-do-mycky/, https://bydleni.instory.cz/3178-mycka-obcas-vytvori-na-sklenicich-nevzhledny-film-zkuste-trik-ktery-je-dokaze-jeste-zachranit.html