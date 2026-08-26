Slavia za Micheze zaplatila 55 milionů korun. Teď balí kufry zpět do Belgie s třetinovou cenovkou

3. září 2024 stál sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek před novináři a představoval novou posilu. Dvaadvacetiletý pravý wingback Simion Michez, produktivní sezona v belgickém Beerschotu, zájem hned několika klubů, cena 2,2 milionu eur. „Zvýšení konkurence na pravé straně,“ znělo zdůvodnění. O necelé dva roky později řeší Slavia jeho definitivní odchod, a čísla, která z toho vycházejí, jsou pro klub nepříjemná.
Osm zápasů, hostování, nula minut
Michezova první sezona v Edenu se dá shrnout rychle: osm ligových zápasů za A-tým. Na pravé straně mu stál v cestě David Douděra, v širší rotaci pak další konkurenti. V červenci 2025 Slavia rozhodla o hostování v Sigmě Olomouc. Sám hráč tehdy pro Sigmu řekl, že potřebuje hlavně pravidelně hrát.
Na Hané odehrál 15 soutěžních utkání, z toho 11 ligových startů. Gólová bilance? Nula. Působení mu navíc přibrzdilo zranění po utkání na hřišti Fiorentiny v Konferenční lize. V lednu 2026 se vrátil do Slavie, ale jen formálně; klub v tu chvíli už uváděl, že Michez „jedná o své budoucnosti s nejmenovaným zahraničním klubem“. V aktuální sezoně 2026/27 neodehrál za slávistický A-tým ani minutu.
Celková bilance za dvě české sezony podle eFotbalu: 829 ligových minut a jeden jediný gól. Pro srovnání: v Belgii za Beerschot nastřádal 37 zápasů, 8 branek a 4 asistence.
Návrat do Belgie: KV Mechelen
Koncem srpna 2026 přinesl belgický novinář Sacha Tavolieri na sociální síti X informaci o dohodě mezi Slavií a KV Mechelen. Zprávu potvrdily servery Walfoot i VoetbalPrimeur; má jít o permanentní transfer, tedy definitivní prodej. Oficiální oznámení obou klubů k 26. srpnu 2026 zatím chybí, stejně jako veřejně potvrzená finální částka.
Pokud platí rámec „zhruba třetina původní ceny“, bavíme se o částce kolem 18,3 milionu korun oproti původním 55 milionům. Hrubý rozdíl činí asi 36,7 milionu korun.
Kolik Slavia skutečně prodělá
Tady je důležitá nuance. Mediální „ztráta 37 milionů“ není totéž co účetní ztráta klubu. Slavia ve své výroční zprávě popisuje, že pořizovací cenu hráčských práv rozpouští v čase, amortizuje ji po dobu trvání kontraktu. Při prodeji pak účtuje zůstatkovou hodnotu do nákladů a přijatou částku do výnosů. Michez strávil v klubu necelé dva roky, takže část jeho pořizovací ceny už byla odepsána.
Přesnou zůstatkovou hodnotu bez interních dat dopočítat nelze. Jisté je, že hotovostní propad je výrazný. Pro kontext: Slavia za období do 30. června 2025 vykázala čistý obrat 2,366 miliardy korun a zisk pouhé 3,133 milionu korun. I po amortizaci jde o citelný zásah do ekonomiky jednoho transferu.
Co to říká o přestupní politice Slavie
Michezův případ ukazuje, jak rychle ztrácí hodnotu profilová posila, která si v kádru nenajde jasnou roli. Nestačilo ani hostování, to mělo být záchranným lanem, ale bez gólů a se zraněním spíš potvrdilo sestupnou trajektorii. Vyjednávací pozice Slavie při prodeji hráče s nulovou minutáží v aktuální sezoně byla logicky slabá.
Znamená to obrat od zahraničních nákupů? Nic takového klub nesignalizuje. Ještě v lednu 2026, tedy ve stejném přestupním okně, kdy Michez řešil odchod, přivedla Slavia Gibrila Sosseha za více než 70 milionů korun. Trenér Jindřich Trpišovský v srpnu mluvil o konkurenci na všech postech a na pravé straně má k dispozici Douděru, Sanyanga i další varianty. Michezův odchod nevytváří personální krizi, vytváří hlavně otázku, jestli skauting dokáže příště lépe odhadnout, kdo se v Edenu skutečně prosadí.
Jeden z nejvýraznějších známých cenových propadů v nedávné historii Slavie se tak uzavírá tiše, bez velkých slov ze strany klubu. Bílek transfer kdysi představil jako investici do konkurence. Ta konkurence vyhrála, jen ne Michez.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle