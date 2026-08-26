Kupka: Arogantní papaláši si odhlasovali právo utratit o 240 miliard víc. ODS se stížností zamíří k Ústavnímu soudu

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a definitivně prosadila rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Opozice po hlasování přešla do ostrého útoku. Předseda ODS Martin Kupka mluví o rozpočtové demolici Česka, arogantních papaláších a hrobařích státního rozpočtu. Zdeněk Hřib přirovnal nové možnosti vlády k neomezené kreditce Andreje Babiše, jejíž účet zdědí další generace, a TOP 09 hovoří o legalizaci výrazně vyšších dluhů. Opoziční strany teď chtějí zákon napadnout u Ústavního soudu. Koalice novelu protlačila 104 hlasy navzdory prezidentovi, Senátu, Národní rozpočtové radě i kritice předních českých ekonomů.
Kupka po hlasování vládu rozhodně nešetřil. „Rozpočtová demolice Česka a k tomu nás ještě nenechají domluvit a nasadí pevné hlasování. Vláda si dnes odhlasovala právo utratit ročně o 240 miliard víc, aniž by se Sněmovny na cokoli ptala. Arogantní papaláši, kteří si nevidí na špičku nosu. Obracíme se na Ústavní soud. Zadlužit bezhlavě naše děti jim nedovolíme,“ sdělil předseda ODS. Vláda si podle opozice změnou zákona otevírá cestu k výrazně vyšším deficitům a současně oslabuje kontrolní roli Poslanecké sněmovny.
Kupka: Začíná rozpočtová demolice
Šéf občanských demokratů se do koalice pustil také přímo ve Sněmovně. Hlasování označil za jedno z nejdůležitějších v tomto volebním období, protože podle něj neurčuje pouze parametry jednoho státního rozpočtu, ale mění mantinely i pro další vlády. Kabinetu vytkl, že ignoroval kritiku nezávislých ekonomů a prosadil změnu navzdory varování institucí, které mají fiskální politiku státu hlídat. „Že vám jsou úplně jedno názory nezávislých ekonomů, že je vám úplně všechno jedno, že víte, že jedete na červenou, ale stejně tak prostě jet chcete. Začíná rozpočtová demolice,“ prohlásil Kupka.
Ještě tvrdší označení si schoval pro samotnou vládní koalici. „Začíná faktický konec odpovědného vládnutí a odpovědných rozpočtů. Jste hrobaři rozpočtu. Jste hrobaři mimo jiné. Zasahujete do ústavního uspořádání sil v České republice,“ uvedl předseda ODS. Dopady podle něj nepocítí pouze Sněmovna, která přichází o část kontroly nad změnami schodku. Účet má dopadnout především na rodiny, domácnosti a český průmysl. „Vy jste právě odsoudili spolu s uvolněním těch stavidel, odsoudili jste budoucí generace a děti k tomu, že budou platit vaše dluhy. Tohle je práce reálných hrobařů rozpočtu,“ dodal Kupka.
Opozici navíc rozzuřil způsob, jakým si koalice hlasování prosadila. Vládní tábor stanovil pevný čas na 13:30, přestože se jednalo o návrh, který předtím vrátil Senát a následně vetoval prezident. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá argumentovala tím, že poslanci již dostali dostatek prostoru a předloze se věnovali také v úterý. Jan Jakob z TOP 09 to odmítl. „Celkově se o této závažné věci budeme bavit zhruba pět hodin, což je nedůstojné, když jde o téma, které ovlivní život na příští generace,“ uvedl.
Hřib vytáhl Babišovu neomezenou kreditku
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib přirovnal nová rozpočtová pravidla k neomezené kreditní kartě, kterou vláda utratí a účet přenechá lidem po ní. „Vláda dnes na sílu prosadila právo zadlužovat Česko bez omezení. Bude moci seknout půlbilionový schodek a tvrdit, že žádný deficit nemá – jako by si Babiš pořídil neomezenou kreditku, kterou nesplatí, ale zaplatí ji příští generace. Proto jako opozice podáváme ústavní stížnost,“ prohlásil Hřib.
Také TOP 09 oznámila, že sněmovním hlasováním její odpor nekončí. Předseda strany Matěj Ondřej Havel připomněl, že poslanci TOP 09 hlasovali proti změně při prvním projednávání, senátoři strany ji odmítli v horní komoře a stejný postoj zachovali také při hlasování o vetu Petra Pavla. „Vláda si protlačila legalizaci výrazně vyšších dluhů, než bylo doposud zvykem. Tímhle ale nekončíme. Budeme za Vás bojovat. Podáváme stížnost k Ústavnímu soudu,“ uvedl Havel.
Havel zároveň vládu obvinil, že místo hledání úspor zvolila jednodušší cestu přes další dluh. „Tato vláda rezignovala na to nejdůležitější. Na odpovědnost vůči našim dětem, vnoučatům a budoucnosti naší země. Úspory nehledají a raději chtějí sekat dluhy jako Baťa cvičky. Říkám to často, já vím, ale tohle je pro TOP 09 nepřijatelné. Tímhle nekončíme,“ dodal předseda strany.
Schillerová: Nechceme dělat vylhané rozpočty jako vy
Ministryně financí Alena Schillerová kritiku odmítla a současná pravidla označila za příliš svazující. Vláda podle ní mění zákon proto, aby nemusela sestavovat rozpočty postavené na nereálných číslech. „Nechceme dělat vylhané rozpočty tak jako vy, právě proto přicházíme s tímto zákonem, právě proto jsme tady a teď. Vy se zmůžete akorát tak na urážky, jednou jsem rozbitá kalkulačka, dlužena, pak jsem bankovní lupič,“ obrátila se Schillerová na opozici.
Do rozpočtové hádky pak ministryně financí zatáhla i bitcoinovou kauzu bývalého vedení ministerstva spravedlnosti. „Od vaší strany to sedí, všichni čteme o bitcoinech, že kdyby Jiřikovský promluvil, je konec ODS,“ reagovala na kritiku občanského demokrata Jana Skopečka. Schillerová tím odkázala na zveřejněný policejní odposlech Tomáše Jiřikovského, v němž mluvil o tom, že nikoho nemůže „potopit“, protože by podle něj padla celá ODS. Rozpočtová debata se tak ve Sněmovně na chvíli přesunula od státního dluhu rovnou k největší současné aféře občanských demokratů.
Motoristé Babiše nepohlídali. Macinka přiznal slabé karty
Ostrou palbu od opozice schytali také Motoristé. Před volbami slibovali hlídat Babišovu rozpočtovou politiku a brzdit vysoké schodky, ve vládě však hlasovali pro rozvolnění pravidel. Poslanec ODS Vojtěch Munzar jim připomněl, že místo hlídání premiéra mu podle opozice svítí zelenou u rekordních deficitů. „Očekával bych, že budete teď první u pultíku, kdo bude říkat, že musíme šetřit, musíme dělat reformy, abychom snížili mandatorní výdaje,“ vmetl Motoristům.
Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka odpověděl argumentem, který pro stranu prezentovanou jako rozpočtová brzda Babišovy vlády příliš vítězně nezněl. Motoristé podle něj vzhledem ke svému volebnímu výsledku postrádají sílu, aby vysokým deficitům zabránili. „Myslíme si pořád, že je správně, aby vysoké deficity byly schvalovány v případě krize nebo jednotlivé události, na tom se nic nemění. Ale my máme ve Sněmovně nějakou sílu. Tento rozpočet je pro nás problém, ale nedá se nic dělat,“ uvedl Macinka.
Motoristé podle něj hodlají další rozpočty podmiňovat strukturálními reformami. „Doufám, že pak ty naše návrhy i vy jako opozice podpoříte,“ řekl Macinka. Pro letošní střet je však rozhodující výsledek: vládní koalice se 104 hlasy přehlasovala prezidenta, předtím překonala odpor Senátu a prosadila pravidla, která opozice označuje za otevření stavidel dalšímu zadlužování.
Návrh přitom vedle opozice kritizovala Národní rozpočtová rada i přední čeští ekonomové, podle nichž může změna ohrozit odpovědné hospodaření státu. Opoziční strany teď spor přesouvají ze Sněmovny k Ústavnímu soudu. „Obracíme se na Ústavní soud. Zadlužit bezhlavě naše děti jim nedovolíme,“doplnil Kupka.
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