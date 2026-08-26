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Kupka: Arogantní papaláši si odhlasovali právo utratit o 240 miliard víc. ODS se stížností zamíří k Ústavnímu soudu

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Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a…
Zástupci opozice na společné tiskové konferenci po jednání Sněmovny dne 26. srpna 2026, FOTO: Piráti/se souhlasem

Zástupci opozice na společné tiskové konferenci po jednání Sněmovny dne 26. srpna 2026, FOTO: Piráti/se souhlasem

Zdroj: inregion.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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