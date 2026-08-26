Google přidal do Androidu 17 funkci, která vás před otevřením aplikace na 10 sekund zastaví. Má to ale háček

Znáte to. Odemknete telefon, palec automaticky najede na ikonu Instagramu nebo TikToku a za tři sekundy scrollujete, aniž byste věděli proč. Přesně tenhle autopilot chce Google rozbít novou funkcí Pause Point, kterou zařadil do sekce Digital Wellbeing v Androidu 17. Když se pokusíte otevřít aplikaci, kterou jste si sami označili jako rozptylující, telefon vás na deset sekund zastaví. Zobrazí otázku „Proč jsem tady?“ a nabídne alternativy: dechové cvičení, nastavení časovače, prohlížení oblíbených fotek nebo přeskok na jinou aplikaci, třeba audioknihu. Teprve po uplynutí deseti sekund můžete pokračovat, nebo se vrátit zpět. Zní to jako funkce pro každého s Androidem 17, jenže tady přichází ten háček. Podle oficiální nápovědy Googlu je Pause Point k dispozici výhradně pro řadu Pixel 11 s Androidem 17 a novějším. Majitelé Samsungů, Xiaomi nebo OnePlus se zatím nedočkají.
Deset sekund, které mají přerušit autopilota
Google Pause Point oznámil 12. května 2026, tedy ještě před vydáním samotného Androidu 17, který byl vydán 16. června. Pixel 11 pak firma představila 12. srpna a prodej odstartoval 20. srpna, včetně České republiky, kde je telefon oficiálně dostupný přes Google Store.
Samotná pauza není jen prázdná obrazovka s odpočtem. Během deseti sekund si uživatel vybírá z několika možností:
- Dechové cvičení – krátká navigovaná relaxace.
- Časovač – nastavení vlastního časového limitu pro nadcházející relaci v aplikaci.
- Oblíbené fotky – připomínka reálného života místo feedu.
- Alternativní aplikace – telefon doporučí třeba audioknihu.
Důležitý detail: aplikace, na které Pause Point reaguje, si volíte sami v nastavení. Google nepublikuje žádný pevný seznam „návykových“ aplikací, rozhodnutí nechává na uživateli.
Proč ne tvrdý blok a proč ne jen časovač
Android už roky nabízí dva nástroje pro omezení času u obrazovky. App timery zavřou aplikaci po vyčerpání denního limitu, jenže limit lze snadno zrušit ještě před půlnocí. Focus mode zase umí aplikace úplně zablokovat, ale pro řadu lidí je to příliš tvrdé řešení: potřebujete se na Instagram podívat kvůli práci a najednou jste zamčení venku.
Pause Point stojí záměrně mezi těmito dvěma extrémy. Nezakazuje. Nezavírá. Jen vkládá tření. A právě tření má podle výzkumu měřitelný efekt: studie publikovaná v PNAS zkoumala aplikaci one sec, která funguje na podobném principu desetisekundového zdržení. Uživatelé v 36 % případů cílovou aplikaci zavřeli ještě před vstupem a celková konzumace klesla v průměru o 57 % za šest týdnů. Systematický přehled v JMIR ale zároveň upozorňuje, že výsledky podobných nástrojů jsou napříč studiemi nerovnoměrné. Google vlastní data o účinnosti Pause Point zatím nezveřejnil.
Zajímavý je ještě jeden designový tah: vypnutí Pause Point vyžaduje restart telefonu. Není to chyba, ale záměr. Google chce, abyste se museli zastavit i předtím, než ochranu vypnete.
Háček jménem Pixel 11
A teď k tomu, co z novinky dělá pro většinu českých uživatelů zatím jen zajímavost k přečtení. Přestože Android 17 běží na řadě telefonů různých značek, Pause Point je oficiálně dostupný výhradně na Pixelu 11. Google důvod neoznámil. Nabízí se vysvětlení, že jde o pilotní nasazení na vlastním hardwaru a softwaru. Podobný postup firma používá u řady funkcí, které na ostatní značky dorazí až s odstupem měsíců.
Termín rozšíření na Samsung, Xiaomi nebo OnePlus Google k 25. srpnu 2026 neoznámil. Pixel 11 se v Česku prodává oficiálně, takže funkce má domácí relevanci, ale jen pro úzký okruh kupujících.
Co dělat, když Pixel 11 nemáte
Princip „pauza před otevřením“ není Googlem vynalezený. Na Google Play existují aplikace třetích stran, které fungují podobně:
- one sec – dechová pauza před vstupem do vybraných aplikací, opírá se o zmíněnou studii v PNAS, podle výpisu na Play nesdílí data s třetími stranami.
- ScreenZen – zpoždění otevření, prompty k uvědomělému používání i blokování webů, ale výpis na Play uvádí sdílení části dat s třetími stranami.
- LoopCut – klade otázku „proč a na jak dlouho“, postupně zesiluje tření, data podle výpisu nesdílí, ale některá sbírá.
Všechny tři vyžadují Accessibility Service, tedy vyšší systémová oprávnění, než má nativní Pause Point. Kdo chce podobný efekt bez Pixelu 11, alternativu má, jen s jiným kompromisem v oblasti soukromí.
Pause Point není revoluce. Je to deset sekund ticha v systému, který je navržený tak, aby vám ticho nedopřál. Že ho Google zatím pustil jen na vlastní telefon, říká hodně o tom, jak opatrně s touhle myšlenkou zachází.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman