Kinského Tottenham zaplatil za křídelníka City 2,4 miliardy korun. V lize dal dva góly za celou sezonu

Dva ligové góly za dvě sezony. A přesto rekordní cenovka. Tottenham si za Sávia připlatil víc než za kteréhokoli jiného ofenzivního hráče ve své historii.
Když 25. srpna 2026 Tottenham oficiálně oznámil příchod dvaadvacetiletého Brazilce, klub právě tři dny předtím schytal debakl 0:3 v Brentfordu. Trenér Roberto De Zerbi potřeboval kreativitu na křídlo a dostal ji v balení za 75 milionů liber fixně plus až 10 milionů v bonusech. Jenže čísla, která si se Sáviem přivezl, vypadají na první pohled jako argument proti, ne pro takovou investici. Za Manchester City odehrál 84 zápasů, vstřelil 7 gólů, a v Premier League pouhé dva. Proč za něj Spurs zaplatili víc než za Richarlisona i Brennana Johnsona?
Dva góly, ale ne celý příběh
Číslo „dva ligové góly“ zní alarmujícím způsobem. Je ale potřeba ho rozložit. Nejde o bilanci jedné sezony, je to součet obou ročníků, které Sávio v anglické lize strávil. V sezoně 2024/25 nasbíral 3 góly a 13 asistencí ve všech soutěžích, z toho 10 asistencí přímo v Premier League. Následující ročník přidal 4 branky: jednu ligovou, jednu v FA Cupu a dvě v EFL Cupu.
Kreativní profil tedy není prázdný. Sávio patřil mezi nejlepší dribléry ligy, pravidelně vytvářel šance spoluhráčům a v soubojích jeden na jednoho překonával obránce s lehkostí, kterou De Zerbi označil za „jednu z nejlepších na světě“. Problém byl jinde, v rozhodujícím momentu, kdy měl sám zakončit, příliš často volil přihrávku nebo ztratil přesnost. Už Pep Guardiola po prodloužení jeho smlouvy na podzim 2025 veřejně říkal, že musí být v poslední třetině hřiště rozhodnější.
Cena za strop, ne za současnost
Tottenham nekupuje hotového střelce. Kupuje věk, brazilský reprezentační status (13 startů za Seleção) a především nevyčerpaný vývojový potenciál. Sportovní ředitel Johan Lange přiznal, že hráče sledovali „už delší dobu“. De Zerbi byl konkrétnější: rozhovory o přestupu začaly tři dny po konci minulé sezony.
Srovnání s předchozími velkými ofenzivními nákupy Spurs ukazuje, jak vysoko klub sází:
|Hráč
|Rok příchodu
|Cena
|Góly v PL před přestupem (poslední sezona)
|Richarlison
|2022
|1,8 mld. Kč
|10
|Brennan Johnson
|2023
|1,4 mld. Kč
|8
|Sávio
|2026
|2,4 mld. Kč
|2 (za dvě sezony)
Rozdíl je markantní. Johnson i Richarlison přicházeli s čerstvou gólovou bilancí, která odpovídala ceně. U Sávia Tottenham platí za to, co by mohl být, ne za to, co zatím předvedl.
Proč ho City pustilo
Manchester City odchod schválil a označil ho za rekordní prodej. Veřejně žádný konflikt nepopsali, oficiální komunikace obsahovala standardní poděkování. Sávio ale v systému City nikdy nenašel stabilní roli zakončovatele. Byl součástí rotace, vytvářel prostor ostatním, jenže v kádru plném hvězd se jeho slabší produktivita snáze přehlédla.
Zajímavé je srovnání s jinými ofenzivními hráči, kteří z City odešli. Ferran Torres zamířil do Barcelony po 16 gólech ve 43 zápasech. Cole Palmer přestoupil do Chelsea s minimem minut, ale okamžitě explodoval. Sávio má z této skupiny nejhubenější anglický gólový profil. To ale nemusí znamenat nízký strop, Palmer je toho důkazem. Znamená to jen vyšší riziko.
Česká stopa a kontext v kabině
V kádru Tottenhamu figuruje český brankář Antonín Kinský, který na konci června 2026 podepsal novou smlouvu a v rozhovoru pro klubový web mluvil o „boji o místo“ v nadcházející sezoně. K příchodu Sávia se veřejně bezprostředně nevyjadřoval, a logicky, přestup řeší ofenzivu, ne brankářskou hierarchii. Kinský nosí číslo 31 a jeho pozice v týmu se příchodem brazilského křídelníka přímo nemění.
Sázka s jasným zadáním
De Zerbi po podpisu řekl větu, která celý přestup nejlépe rámuje: aby byl Sávio skutečně světovou třídou, musí přidat 10 až 15 gólů za sezonu. To není kompliment, to je zadání. Tottenham po debaklu v Brentfordu a s letní útratou přes 9 miliard korun podle Sky Sports nemá čas čekat roky. Sávio byl registrován včas pro nejbližší pohárový zápas proti Charltonu a měl být k dispozici okamžitě.
Na dresu Tottenhamu bude mít „Sávio“, ne „Savinho“, jak ho znali fanoušci City. Nové jméno, nový klub, nový začátek. Na mistrovství světa 2026 se ale nedostal, ztracený v konkurenci Viníciuse Júniora, Raphinhy či Martinelliho. Jestli se tam vrátí, záleží na tom, zda De Zerbi dokáže z elitního dribléra udělat i střelce. Za 2,4 miliardy korun to Tottenham prostě potřebuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner