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Kinského Tottenham zaplatil za křídelníka City 2,4 miliardy korun. V lize dal dva góly za celou sezonu

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Tottenham v posledním srpnovém týdnu roku 2026 dotáhl přestup brazilského křídelníka Sávia z Manchesteru City za 2,4 miliardy korun. Za ty peníze kupuje hráče, který dal v Premier League dva góly.
Kinského Tottenham zaplatil za křídelníka City 2,4 miliardy korun. V lize dal dva góly za celou sezonu

Kinského Tottenham zaplatil za křídelníka City 2,4 miliardy korun. V lize dal dva góly za celou sezonu

Zdroj: Manchester City
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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