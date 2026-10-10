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Osmá rána egyptská – Kobylky. Boží trest se stupňuje

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Hospodin začal postupem času ztrácet s chováním faraona trpělivost. Opět se tedy rozhodl, v nátlaku na propuštění Hebrejců, přitvrdit. Na Egypt tak přinesl reje kobylek, které po sobě zanechávaly skutečnou zkázu.
Osmá rána egyptská – Kobylky. Boží trest se stupňuje

Osmá rána egyptská – Kobylky. Boží trest se stupňuje

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:00

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