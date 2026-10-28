Let Air France 8969: Únos na Štědrý den skončil krvavou přestřelkou

Reklama
Let Air France 8969: Únos na Štědrý den skončil krvavou přestřelkouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Psal se rok 1994 a byl Štědrý den. Alžírsko bylo zmítáno občanskou válkou, ale některé společnosti stále udržovaly jeho spojení s okolním světem. Dějiště pro násilné drama bylo připraveno.
Let Air France 8969: Únos na Štědrý den skončil krvavou přestřelkouZdroj: soosjozsef / Depositphotos
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 28.10.2026 09:30
Reklama
Let z Tokia se stal osudným pro více než 500 lidí: Vítejte na palubě společnosti Japan Airlines číslo 123
Nouzové přistání letu číslo 243 letecké společnosti Aloha Airlines se stalo osudným jednomu členu posádky
Slovo „Aloha“ má více významů. Může znamenat dobrý den, ale také sbohem. V případě letu Aloha Airlines...
Ethiopian Airlines, let 961 dne 23. listopadu 1996: Únos letadla vykonali tři muži z Etiopie, všichni zaplatili životem
V roce 1996 došlo během letu z Etiopie k únosu letadla, v němž se nacházelo 175 lidí. Ačkoli se pilotům...
Dnes každý ví, jak vypadá mapa světa. Proto nám přijde úsměvné, jak si ji představovali naši předci
V průběhu dějin se představa o podobě světa zásadně měnila – od schematických kruhových map obsahující jen...
Měla být zpěvačkou, ale stala se první českou ženou pilotkou. Boženu Laglerovou neodradilo nic, ani vážná nehoda
Dokázala se dostat mezi mužskou leteckou elitu. Přitom byla Božena Laglerová nejenom zkušenou pilotkou, ale...
NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíleVšechny články tohoto autora →
Vězeň napadl v Plzni na Borech dozorce, tři z nich odvezla sanitka
Plzeňská Drbna
dnes, 10:25
1 min
Tahle 1 věc v předsíni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Většina Čechů o ní vůbec neví
FVE.info
dnes, 10:12
4 min
Československo se rodilo za oslav, ale ne všichni jeho obyvatelé nový stát chtěli
Kód Enigma
dnes, 10:11
3 min
Štípe vás nos, v nemocnicích čekáte roboty. České tenistky líčí čínskou realitu
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 10:11
Postapokalyptické Česko míří do kin. Útěk ze Zóny je příspěvek k opomíjenému žánru
Kinobox.cz
dnes, 10:05
1 min
Reklama
Češi mají tyhle běžné věci pořád doma: proto byste se jich měli okamžitě zbavit
Extrafit.cz
dnes, 10:03
4 min
Kominík prozradil: proč dávat do kamen slupky od brambor a jak často to dělat
FVE.info
dnes, 10:03
4 min
Spitfire na kterým létal Plzeňák u RAF, proletí nad západočeskou metropolí
Plzeňská Drbna
dnes, 10:01
1 min
Úsměv širší než širokoúhlý záběr, vlasy a společnost George Clooneyho. Co všechno závidíme Julii Roberts
Poudree.cz
dnes, 10:00
3 min
Brněnské Kohoutovice povede dosavadní místostarostka Eva Sychrová
Brněnská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Reklama
Přelstil nacisty a zachránil tisíce životů. Místo vděku čekal konzula kriminál
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:59
Tenhle popelník z ČSSR chtějí sběratelé z Rakouska i Polska, za pěkný kus nabízejí až 5 900 Kč
Extrafit.cz
dnes, 09:58
4 min
Škriniar zažil na hřišti hromadnou bitku. Po tureckém derby musela zasahovat policie a padaly červené karty
SportyŽivě
dnes, 09:55
6 min
Mladá žena si nechala postavit útulnou dřevostavbu pro sebe a 2 dcery. Výsledné bydlení bere dech
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:52
2 min
První výsledky izraelských voleb: Netanjahu vede, většinu v parlamentu ale zřejmě mít nebude
HN.cz
dnes, 09:52
Reklama
Augusta slíbil změny po prohře s Libercem, ale efekt byl nulový. Sparta padla na Kladně 1:5 a psychika týmu je v troskách
SportyŽivě
dnes, 09:48
6 min
Ve Španělsku se srazily dva rychlovlaky. Na místě je nejméně 10 mrtvých
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:47
Winnipeg přišel o hvězdného brankáře, New Jersey vsadilo na Stanley Cup. Co skutečně stojí za výměnou Hellebuycka
Vše o sportu
dnes, 09:45
5 min
Oslava dnešního výročí republiky. Nad Hradcem a Jičínem proletí letoun Spitfire
Hradecká Drbna
dnes, 09:45
1 min
Sbohem obývákovým stěnám: Moderní řešení, díky kterému bude místnost působit vzdušněji
Extrafit.cz
dnes, 09:42
5 min
Reklama
Dejte si do peněženky bobkový list: Proč to dělají babičky a co to má přinést
Extrafit.cz
dnes, 09:38
4 min
Trik na čištění mastných utěrek: budou čisté a bez skvrn
Extrafit.cz
dnes, 09:38
4 min
Parkovací zóna Petrohrad se rozšíří o další placená místa v okolí obytných domů
Plzeňská Drbna
dnes, 09:35
1 min
Žádná výměna žárovek za LED: udělejte s lampami tohle
FVE.info
dnes, 09:34
4 min
Hrnkový čokoládový zákusek s malinovým džemem a ganache je krásně vláčný a snadný na přípravu
Cooky.cz
dnes, 09:33
4 min
Reklama
Tuto starou kuchařku levných jídel měla dřív každá hospodyňka. Teď ji sběratelé vykupují za 12 000 Kč minimálně
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:30
2 min
Ani barva, ani vůně. Sladkou mandarinku poznáte na první dobrou podle něčeho jiného
FAJNTIP.cz
dnes, 09:30
3 min
Let Air France 8969: Únos na Štědrý den skončil krvavou přestřelkou
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:30
4 min
Kam zmizela Zuzana Bubílková? Promluvila o nemocném otci i těžkém rozhodnutí
Aplausin.cz
dnes, 09:26
3 min
Koalice kvůli poplatkům vytáhla Kuberu. My to nedělali na tajňačku, hájí ODS Kupka
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:26
Reklama
Zradil ji a tahali se o děti u soudu. Absolonová po letech promluvila o Hornovi, návrat k němu odmítá jediným slovem
VIPživot.cz
dnes, 09:25
3 min
Oslava dnešního výročí republiky. Nad Jihlavou a Polnou proletí letoun Spitfire
Jihlavská Drbna
dnes, 09:25
1 min
Marvel slaví. Nový seriál získal 90% hodnocení a někteří ho považují za seriál roku. Vrací padoucha z Avengers
Netflixer
dnes, 09:15
3 min
Co se změnilo první ráno v Československu? Nový stát měl staré peníze, úřady i zákony
Kód Enigma
dnes, 09:10
3 min
Auto jako zbraň: Co může člověka přimět úmyslně najet do lidí
Psychologie zločinu
dnes, 09:10
12 min
Reklama
Růžičkův soupeř v Clashi ho zná z ringu a otevřeně kritizuje jeho minulost. Mawar ale míří výš a mluví o Sivákovi
MMAMAG.cz
dnes, 09:08
4 min
Dřevěný chodník vede přes rašeliniště k temnému jezírku. Tohle místo v Jeseníkách vypadá jako z pohádky
Kapitalio
dnes, 09:07
4 min
Dřevěný chodník vede přes rašeliniště k temnému jezírku. Tohle místo v Jeseníkách vypadá jako z pohádky
Kapitalio
dnes, 09:07
4 min
Pozor na výpadovce z Olomouce na Brno. Silničáři budou vyměňovat svodidla
Hanácká Drbna
dnes, 09:03
1 min
Olomouc má vítěze soutěže pro oblast u tržnice. Zvítězil pražský ateliér
Náš REGION
dnes, 09:00
2 min
Reklama
Reklama
„V horku to divočí.“ Začal soud se syrskými bratranci, postrachem německé plovárny
Žije nad plán a lítost odmítá. Mirek Topolánek promluvil o rakovině slinivky: „Vypadám jako zombie, ale bojuju"
Krásky, veteráni a příběh, který skončil vězením. Retro kalendář má co nabídnout
Japonky nadváhu neřeší. Jednoduchý stravovací trik chrání srdce i cévy, pálí přebytečný tuk a mění životy
Qubit, který se může vyvíjet „pozpátku“: kvantový experiment otevřel zvláštní otázku o čase
Reklama
Reklama