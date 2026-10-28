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Let Air France 8969: Únos na Štědrý den skončil krvavou přestřelkou

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Psal se rok 1994 a byl Štědrý den. Alžírsko bylo zmítáno občanskou válkou, ale některé společnosti stále udržovaly jeho spojení s okolním světem. Dějiště pro násilné drama bylo připraveno.
Let Air France 8969: Únos na Štědrý den skončil krvavou přestřelkou

Let Air France 8969: Únos na Štědrý den skončil krvavou přestřelkou

Zdroj: soosjozsef / Depositphotos
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 09:30

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