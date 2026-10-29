Obří větrný park u Novohradských hor budí odpor. Hejtman Kuba žádá o změnu lokality

Plánovaný větrný park Sandl na rakouské straně Novohradských hor vyvolává nesouhlas Jihočeského kraje. Projekt počítá s výstavbou 19 větrných turbín, z nichž každá může dosahovat výšky až 285 metrů. Celkový instalovaný výkon parku má činit až 136,8 megawattu. Elektrárny by měly stát přibližně tři kilometry od obydlené části Pohoří na Šumavě.
Jihočeský kraj považuje záměr za mimořádně nevhodný především kvůli možným dopadům na krajinu a přírodní hodnoty příhraniční oblasti. Do mezinárodního procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) proto zaslal negativní stanovisko. Podle hejtmana
Martina Kuby (Naše Česko) předložená dokumentace dostatečně neprokazuje, že navržené řešení je z hlediska ochrany krajiny a přírody nejvhodnější variantou.
„Tohle fakt není úplně dobrej nápad,“reagoval Kuba na sociálních sítích. Upozornil přitom na mimořádnou přírodní hodnotu české strany Novohradských hor, která podle něj patří k nejcennějším a nejzachovalejším příhraničním oblastem střední Evropy.
„Je to území s nadprůměrnou koncentrací přírodních hodnot, krajinných dominant, biotopů evropského významu a území chráněných podle evropské i národní legislativy,“ uvedl hejtman. Větrníky neodmítá, vadí mu jejich umístění
Kuba zároveň zdůrazňuje, že jeho postoj není odmítáním větrné energetiky ani snahou určovat Rakousku, jaké zdroje má využívat. Podle něj si každý stát musí zvolit vlastní energetický mix s ohledem na své přírodní podmínky a potřeby.
„Vždycky jsem tvrdil, že tohle má být na rozhodnutí každého státu. Každý máme jiné přírodní podmínky, jinou historii a každá země musí hledat svůj optimální energetický mix,“ uvedl. Ilustrace pohledu, kterou vytvořil rakouský spolek Bürgerinitiative Sandl.
Větrnou energii považuje za příležitost také pro Českou republiku. Její plošné odmítání podle něj není rozumné. Odmítá také přístup, podle něhož mohou podobné stavby vznikat, ale nikoli v blízkosti konkrétní obce nebo regionu. Sám podle svých slov nemá problém prosazovat racionální řešení ani navzdory odporu části obyvatel či aktivistů.
V případě rakouského projektu však podle něj rozsah stavby a citlivost dotčeného území představují zásadní problém.
„Ale takto rozsáhlý energetický projekt by neměl být umisťován do území bezprostřední blízkosti českého území, jehož dominantní hodnotou je dosud zachovaný přírodní a krajinný charakter s minimem technologických prvků,“ uvedl hejtman.
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Kraj chce hledat jiné lokality
Jihočeský kraj požaduje, aby rakouská strana prověřila alternativní umístění větrného parku ve větší vzdálenosti od českých hranic a od oblastí s mimořádnými přírodními a krajinnými hodnotami.
„To, co chceme, je, aby vliv projektu byl posouzen se stejnou opatrností ve vztahu k našemu území, stejně jako ho rakouská strana posoudila ve vztahu k tomu svému,“ uvedl Kuba. Projekt stále nemá povolení
Projekt Sandl se v rakouských médiích objevuje nejen jako spor o ochranu přírody, ale také jako významná investice do energetiky Horních Rakous. Původní plán počítal s 22 turbínami, v září 2025 však investoři tři z nich vyřadili poté, co se v jejich blízkosti potvrdil výskyt rysa.
Výhrady zaznívají také na rakouské straně hranice. Proti projektu vznikla občanská iniciativa a kriticky se k němu staví i rakouští ochránci přírody. Hornorakouský ekologický ombudsman Martin Donat v květnu 2026 upozornil na nedostatky v dokumentaci, zejména v údajích o přírodě, živočiších a možných dopadech na životní prostředí. Požadoval proto doplnění podkladů.
„Obnovitelné zdroje energie jsou určitě správným řešením, ale nelze je prosazovat za každou cenu. A to platí právě i pro případ Sandlu. Větrná elektrárna by zásadně změnila nebo zničila přírodní hodnoty, které v krajině převažují. V Novohradských horách se například nachází migrační pásmo pro šelmy i ptáky a vznikem elektrárny by bylo narušeno,“ uvedl dříve za spolek Krajina Novohradska Jan Kurz. Proti záměru na vybudování větrné elektrárny vznikla i petice, kterou od února podepsalo 4000 lidí.
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Na konci září 2026 získal projekt významného investora. Energetická společnost Energie AG Oberösterreich schválila třicetiprocentní podíl na investici, která má přesáhnout 200 milionů eur. Její účast se zatím týká 17 z celkových 19 plánovaných turbín. Celý park by měl podle projektových údajů ročně vyrobit více než 315 gigawatthodin elektřiny.
Ani vstup energetické společnosti však neznamená, že se větrný park bude skutečně stavět. Projekt stále prochází posuzováním vlivů na životní prostředí a jeho umístění se překrývá s oblastí, kterou chce Horní Rakousko podle aktuálních plánů vymezit jako zónu, kde nebude možné nové větrné elektrárny stavět. O výsledné podobě záměru tak ještě není rozhodnuto.