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Obří větrný park u Novohradských hor budí odpor. Hejtman Kuba žádá o změnu lokality

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Devatenáct větrných turbín vysokých až 285 metrů plánují investoři v rakouském Sandlu nedaleko českých hranic. Jihočeský kraj se obává dopadů na cennou příhraniční krajinu a požaduje prověření jiných lokalit. Proti projektu se ozývají také rakouští ochránci přírody.
Obří větrný park u Novohradských hor budí odpor. Hejtman Kuba žádá o změnu lokality

Obří větrný park u Novohradských hor budí odpor. Hejtman Kuba žádá o změnu lokality

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 14:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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