Vojta Kotek poprvé prodal úrodu ze své farmy, přesto ho diváci trhají na kusy. „Farmář na baterky," píšou mu

Ve čtvrtek odpoledne se před kulturním domem v Kozárovicích u Slapské přehrady postavily stoly s kořenovou zeleninou, pytli brambor a kartony vajec. Za nimi stál Vojta Kotek, herec, moderátor a od loňska taky člověk, který se pokouší rozjet šestihektarovou biofarmu před kamerami Primy. Poprvé v životě prodával úrodu, kterou sám vypěstoval. Jenže zatímco na trzích se zboží rozebralo, pod facebookovými ukázkami druhé řady pořadu Farma Vojty Kotka se mezitím rozjela docela jiná sklizeň. Komentáře typu „farmář na baterky“ nebo „rozdělovač práce“ nasbíraly stovky reakcí. A otevřely otázku, na kterou nemá jednoznačnou odpověď ani sám Kotek: kolik z té farmy je jeho práce a kolik práce jeho okolí?
Co přesně Kotek prodával a komu
Trhy začaly ve 14:00 a byly otevřené komukoli. Podle promo článku Primy se na pultech objevily brambory, mrkev, vejce a „spousta další zeleniny“, veřejný kompletní seznam ale neexistuje. Z dřívějších rozhovorů víme, že farma letos pěstovala i cibuli, rajčata, mangold, batáty a melouny. Ze zvířat Kotek chová nosnice, kachny, koně a ovce. Hospodářství je navíc v přechodném období směrem k biocertifikaci, což v praxi znamená přísnější pravidla a víc práce při přestavbě starších postupů.
Další veřejný termín trhů se nám k dnešku nepodařilo dohledat ani v oficiálním kalendáři obce Kozárovice. Jestli se trhy budou opakovat, zatím nikdo neoznámil.
Odkud přišel „farmář na baterky“
Druhá řada pořadu odstartovala 16. října na prima+ a o týden později, 23. října, i na Primě v hlavním vysílacím čase. A právě pod ukázkami na Facebooku se rozjela debata, která přerostla běžnou diváckou nespokojenost. Výtky mají společného jmenovatele: Kotek prý na farmě spíš zadává úkoly, než aby je sám plnil.
Část kritiky je čistě posměšná a osobní. Část ale míří na reálný bod: Kotek kombinuje farmu s hereckou a moderátorskou kariérou, letos na jaře odjel natáčet Zrádce, a bez místní pomoci by projekt zjevně neběžel. Otázka je, jestli to z něj dělá podvodníka, nebo normálního hospodáře.
Kotek se brání konkrétně, ne emotivně
V rozhovoru pro iDNES Kotek kritiku neodmítl plošně. Přiznal, že lidí kolem farmy je víc, a pojmenoval je:
- Aleš – pravá ruka, pomáhá „úplně se vším“ a na farmě je denně, nově i s přítelkyní.
- Truhlář Vilda – postavil obří kurník.
- Pan Kavka – technika, drenáže, pomoc s bramborami.
- Malý štáb – mimo natáčení občas přiloží ruku k dílu při těžké práci.
Jako konkrétní protiargument uvedl stavbu salaše pro ovce. Tu musel dokončit ještě před odjezdem na natáčení Zrádců, protože se poprvé bahnily ovce a potřebovaly zázemí. Salaš postavil s Alešem ve dvou. V seriálu z toho budou jen útržky, a právě tady podle Kotka vzniká zkreslení. „Kácení stromu je v televizi pár záběrů. Ve skutečnosti to pět lidí dělalo čtyři dny,“ popsal už dříve pro CNN Prima NEWS. Za první rok na farmě zhubl asi patnáct kilogramů.
Zahraniční srovnání: tým není podvod, ale standard
Požadavek, aby celebrita farmařila úplně sama, nemá oporu ani v zahraničních formátech, které český divák zná. Jeremy Clarkson ve svém pořadu otevřeně stojí na správci farmy Kalebu Cooperovi a obchodním poradci Charliem; v rozhovoru pro Farmers Weekly řekl, že právě přítomnost odborníků dělá pořad realistickým pro skutečné farmáře. Jimmy Doherty z britského pořadu Jimmy’s Farm mluví o „malém týmu“, který se o areál stará celoročně. Týmová farma s viditelnou oporou expertů je v žánru celebrity farmářského dokumentu norma, ne výjimka.
Podle nás je klíčová otázka jinde, než kam míří komentáře. Nejde o to, jestli Kotek dělá všechno sám, to nedělá žádný rozumný hospodář. Jde o to, jestli pořad dostatečně přiznává, že „celebrity farma“ je kolektivní projekt. A tady má kritika částečně pravdu: střih komprimuje práci do efektních momentů a divák snadno nabude dojmu, že Kotek jen stojí a ukazuje.
Sledovanost klesla, zájem neklesl
Redakce VIPŽivot zaznamenala, že premiéra druhé řady přitáhla 469 tisíc diváků starších patnácti let s podílem 15,75 procenta. To je o 151 tisíc méně než loňský start první řady, která otevírala s 620 tisíci diváky a podílem téměř dvacet procent. Pokles o zhruba čtvrtinu je znatelný, ale v kontextu druhých řad reality pořadů nijak dramatický; první série vždy těží z novosti formátu.
Na prima+ běží nové díly s týdenním předstihem, na Primě každý pátek od 20:15. Facebooková debata paradoxně funguje jako bezplatná propagace: čím víc lidí píše „farmář na baterky“, tím víc lidí pořad hledá.
Kotek prodal brambory, schytal posměch a vrátil se na farmu. Ovce se bahní dál, biocertifikace běží a Aleš je pořád na místě. Jestli to stačí na „opravdového farmáře“, záleží hlavně na tom, co si pod tím slovem kdo představuje.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová