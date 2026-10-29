Dcera zavraždila rodiče a čtyři roky žila s jejich mrtvolami

Když do domu rodiny McCulloughových v britském Essexu vtrhla v září 2023 policie, naskytl se vyšetřovatelům hrůzný pohled. Šestatřicetiletá Virginia McCulloughová se bez odporu přiznala, že před čtyřmi lety chladnokrevně zavraždila své stárnoucí rodiče. Jejich těla pak celou dobu ukrývala přímo v domě. Čtyřleté lhaní odhalilo obrovské dluhy a systematické podvody, kterými se žena snažila zakrýt pravdu.
Skryté dluhy v domě rodičů
Sedmdesátiletý bývalý vysokoškolský lektor John McCullough a jeho jednasedmdesátiletá manželka Lois žili v obci Great Baddow nedaleko města Chelmsford. Oba se potýkali s vleklými zdravotními problémy a při každodenním životě se spoléhali na pomoc své nejmladší dcery Virginie. Ta v jejich domě bydlela zcela bezplatně s tvrzením, že studuje umění, což rodině v budoucnu údajně přinese značné finanční zabezpečení.
Skutečnost však byla zcela jiná. Virginia si na jméno svých rodičů postupně nabrala obrovské dluhy na kreditních kartách. Aby své utrácení zakryla, začala si vymýšlet komplikované historky o podvodech, kterým rodina údajně padla za oběť, a dokonce padělala dopisy, kterými se své jednání snažila zamaskovat. Do chvíle, než se rozhodla jednat, se výše dluhů vyšplhala na bezmála šedesát tisíc liber.
Dvojnásobná vražda z chladnokrevné vypočítavosti
V březnu roku 2019 začala Virginia McCulloughová pečlivě plánovat vraždu svých rodičů. Začala hromadit velké množství léků na předpis a v květnu si opatřila nůž společně s nástroji na drcení tablet. Svého otce podle pozdějších zjištění vyšetřovatelů nejprve využila jako „pokusného králíka“, když na něm zkoušela účinky léků. Dne 17. června 2019 připravila smrtící koktejl, který následně podala oběma rodičům.
John McCullough vypil léky přimíchané do alkoholického nápoje, což ho stálo život. Jeho manželka Lois, která alkohol nepila, však smrtelnou dávku nepozřela a pouze ji to utlumilo. Když Virginia následující ráno našla otce mrtvého, zpanikařila, že by matka mohla zjistit pravdu. Těžkým kladivem a nožem proto zaútočila na svou matku, která v té chvíli ležela v posteli a poslouchala rádio. Policistům později chladnokrevně popsala, že bití kladivem připomínalo špatnou hru na xylofon.
Čtyři roky lží a ukrytá těla
Po dokonání dvojnásobné vraždy se žena vydala k místnímu lékaři ošetřit si zranění na ruce, které si sama způsobila při útoku na matku. Poté odjela do Chelmsfordu, kde pomocí otcovy kreditní karty nakoupila plastové rukavice a spací pytle. Z tvárnic a spacích pytlů vybudovala ve spodní pracovně improvizovanou hrobku, do které ukryla tělo svého otce. Matčiny pozůstatky zabalila do spacího pytle a uložila do šatní skříně v horním patře, jejíž dveře oblepila páskou.
Následující čtyři roky žila Virginia v domě s ostatky svých rodičů. Během této doby nadále pobírala jejich důchody, utrácela peníze z jejich kreditních karet a část financí prohrála v online sázkách. Celkem se takto obohatila o téměř 150 tisíc liber. Svým příbuzným a lékařům namlouvala, že se rodiče odstěhovali, dlouhodobě cestují nebo jsou nemocní. Aby svou lež udržela při životě, rozesílala jejich jménem přání k narozeninám, dárky a falešné textové zprávy.
Policie objevila hrůznou hrobku
Systém lží se začal hroutit v září 2023, kdy praktický lékař rodiny McCulloughových upozornil úřady na opakované rušení termínů a nevyzvedávání léků. Zástupci sociálního úřadu předali případ policii, která nejprve Virginii vyslechla jako svědkyni. Žena se je snažila přesvědčit, že se rodiče v říjnu vrátí z cest. Policisté ale pojali podezření a 15. září vnikli s povolením k prohlídce do domu.
Při zatýkání byla Virginia McCulloughová naprosto klidná. Zasahujícím policistům oznámila, že věděla, že tento den jednou přijde, a s úsměvem dodala: „Hlavu vzhůru, aspoň jste chytili toho špatného.“ K oběma vraždám se okamžitě přiznala, ukázala místo, kde ukryla vražedné zbraně, a dokonce popsala, jak těla zabalila do jedenácti vrstev plastu. Před soudem se následně k oběma vraždám přiznala. V říjnu 2024 ji soudce poslal na doživotí do vězení s možností propuštění nejdříve po 36 letech.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (theguardian, bbc, en.wikipedia).