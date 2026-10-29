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Konec StarDance? Výrok Marka Ebena vyvolal poprask! Ve hře má být i odebrání licence

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Oblíbená taneční soutěž StarDance se ocitla uprostřed pořádného rozruchu! Stačilo několik vět moderátora Marka Ebena (68) během přímého přenosu a začalo se spekulovat o možných vážných následcích pro Českou televizi. Na sociálních sítích se dokonce objevily informace o hrozícím odebrání licence a vysoké pokutě. Je skutečně budoucnost populární soutěže v ohrožení?
Moderátoři večera Marek Eben a Tereza Kostková se vyjádřili.

Moderátoři večera Marek Eben a Tereza Kostková se vyjádřili.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 14:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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