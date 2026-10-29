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Nejhorší zemětřesení zažila Čína v roce 1556: V provincii Šen-Si kvůli zřícení budov zahynulo přibližně 100 000 lidí

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Přibližně 100 000 lidí zemřelo v důsledku zavalení budov a umělých jeskyň, kde obyvatelé žili. Ovšem počet obětí tímto nekončí. Dalších přibližně 730 000 lidí zemřelo v jiných oblastech a ti, kteří se snažili odstěhovat, zemřeli vyčerpáním.
Nejhorší zemětřesení zažila Čína v roce 1556: V provincii Šen-Si kvůli zřícení budov zahynulo přibližně 100 000 lidí

Nejhorší zemětřesení zažila Čína v roce 1556: V provincii Šen-Si kvůli zřícení budov zahynulo přibližně 100 000 lidí

Zdroj: paolo74s / Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:00

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