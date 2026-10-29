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Prodal nacistům údajného Vermeera. Pak musel před soudem dokázat, že slavný obraz namaloval sám

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Za války se jeden obraz označovaný za dílo Jana Vermeera dostal do sbírky Hermanna Göringa. Po osvobození Nizozemska vedla stopa k obchodníkovi a malíři Hanu van Meegerenovi. Hrozilo mu podezření, že nepříteli prodal národní umělecký poklad. Jeho obrana byla téměř neuvěřitelná: obraz nebyl pravý a on dokáže, že jej namaloval vlastní rukou.
Prodal nacistům údajného Vermeera. Pak musel před soudem dokázat, že slavný obraz namaloval sám

Prodal nacistům údajného Vermeera. Pak musel před soudem dokázat, že slavný obraz namaloval sám

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 14:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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