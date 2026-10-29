Cyklón Bhola jako neskutečně úderná přírodní katastrofa, která si vzala si na svědomí mnoho lidských životů

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Cyklón Bhola jako neskutečně úderná přírodní katastrofa, která si vzala si na svědomí mnoho lidských životůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Příroda je mocnější než člověk. Jednou za čas to lidem ukáže. Přírodní katastrofy jsou součástí koloběhu života. Jsou napáchány vždy škody, někdy jen na majetku, někdy i na životech.
Cyklón Bhola jako neskutečně úderná přírodní katastrofa, která si vzala si na svědomí mnoho lidských životůZdroj: [email protected] / Depositphotos
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 29.10.2026 09:30
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