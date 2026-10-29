Pod mexickou džunglí našli celé mayské město. Objev čekal v dávno pořízených laserových datech

Město schované pod korunami stromů
Tropický les dokáže během staletí pohltit kamenné zdi, terasy i celé veřejné prostory. Při pohledu ze země mohou dávné stavby vypadat jako přirozené pahorky. Právě proto se archeologové v mayské oblasti začali stále více spoléhat na lidar, metodu laserového mapování krajiny z letadla.
Paprsky laseru se opakovaně odrážejí od listů, větví i terénu. Z milionů měření pak software oddělí výšku vegetace od tvaru země. Tam, kde lidské oko vidí souvislou zelenou plochu, vznikne digitální reliéf s náznaky dávných staveb.
Objev vznikl při nové otázce položené starým datům
V roce 2024 vědci představili nález rozsáhlého komplexu v mexickém státě Campeche, pro který použili jméno Valeriana. Pozoruhodné je, že analyzovali již existující podklady získané při jiném mapovacím projektu. Nová archeologická interpretace tak vytěžila informace ze souboru dat, který nevznikl primárně kvůli hledání ruin.
Výsledky ukázaly monumentální jádra, obytné struktury, komunikace i krajinu proměňovanou dávným osídlením. To neznamená, že každý jednotlivý objekt už byl v terénu vykopán či datován. Lidar umožňuje rozpoznat tvary a souvislosti; jejich výklad musí podpořit archeologický průzkum.
Kolik lidí tam žilo
Titulky o ztracených městech svádějí k obrovským číslům obyvatel. Archeologové však počty odvozují nepřímo z rozlohy osídlení, hustoty staveb a dalších modelů. Takové odhady mohou být užitečné, ale nejsou sčítáním lidu. Samotný digitální model neřekne, zda byly všechny domy obývány ve stejné době.
Valeriana je důležitá hlavně jako další doklad složitosti mayské urbanizace. Prostor nebyl rozdělen jen na několik izolovaných pyramid a prázdnou džungli. Mohl tvořit síť sídel, polí, cest a vodohospodářských úprav, jejíž podoba se v čase měnila.
Džungle už není neprůhledná zeď
Laserová technologie neřeší všechny archeologické otázky. Nedokáže sama určit jména vládců, každodenní život ani důvod úpadku města. Umí však dramaticky změnit výběr míst, kam se badatelé vydají, a propojit zdánlivě oddělené pozůstatky do širší krajiny.
Příběh Valeriany ukazuje, že některé velké objevy budoucnosti nemusí záviset na nových expedicích. Mohou vzniknout ve chvíli, kdy někdo položí lepší otázku datům, která už dávno existují.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Antiquity – Running out of empty space: environmental lidar and the crowded ancient landscape of Campeche [2], img ai generated