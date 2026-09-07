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Oprava mostu zkomplikuje dopravu na dálnici u Prostějova. Potrvá měsíc

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Oprava římsy mostu zkomplikuje ode dneška dopravu ve směru na Brno na dálnici u obchodní zóny u Prostějova. Práce si vyžádají zúžení dálnice ve směru na Olomouc a na krátký čas také úplné uzavření nájezdu a sjezdu.
Oprava mostu zkomplikuje dopravu na dálnici u Prostějova. Potrvá měsíc

Oprava mostu zkomplikuje dopravu na dálnici u Prostějova. Potrvá měsíc

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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