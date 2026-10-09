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OpenAI vylepšuje model GPT-6 a přináší interaktivní rozhraní Intelligent UI

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Ve zkratce: OpenAI představuje model GPT-6 s rozhraním Intelligent UI, které v chatu generuje interaktivní grafiku, formuláře a nástroje. Nový model díky optimalizaci generuje odpovědi...
OpenAI vylepšuje model GPT-6 a přináší interaktivní rozhraní Intelligent UI

OpenAI vylepšuje model GPT-6 a přináší interaktivní rozhraní Intelligent UI

Zdroj: GPT Images 2.5
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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