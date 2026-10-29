Jíra obvinil Clash z klamání fanoušků a popsal, co se děje za zavřenými dveřmi. Le Sy reagoval a nesouhlasí

Měla to být poslední tiskovka před premiérou nové organizace, kde promotér prodává vlastní kartu. Hlavní promotér G MMA Jakub Jíra místo toho velkou část času mluvil o konkurenci, tedy o lidech, se kterými ještě nedávno dělal show pod hlavičkou bojové organizace Clash. Padala slova jako důkazy, indicie, lékařská zpráva a zprávy poslané v půl třetí ráno. Sám přitom 31. října 2026 leze do klece proti Matouši Kalubovi, takže by měl mít plnou hlavu něčeho jiného. Nejtvrdší obvinění ale mířilo na jediný zápas, který má Clash odbavit až v únoru. Redakce MMAmagu proto položila zveřejněné výroky obou mužů vedle toho, jak se ten zápas prodává v předprodeji.
Ohlášený zápas, který podle Jíry nikdo nepodepsal
Na závěrečné tiskové konferenci před turnajem G MMA 1: Samhain, která proběhla 26. října 2026, se Jíra opřel do souboje Tomáše Linh Le Syho s Alešem Bejrem. Ten má být tahákem akce Clash 18 dne 6. února 2027 v pražské sportovní hale. Podle Jíry ovšem v době oznámení žádný podpis neexistoval.
„Abych to uvedl na pravou míru, já mám důkazy, indicie, co Aleš psal mým společníkům, když jsme s ním řešili zápas třeba se mnou nebo i s Jaromírem Soukupem už v létě“, řekl podle eXtra.cz. A přitvrdil: „Možná ji podepíšou, ale zatím to v tom stádiu domluveno není… Dle mých očí takhle klamou“.
Tohle není hlas nestranného pozorovatele. Jíra byl dřív součástí Clashe a stojí v čele konkurenční stáje. Smlouvu nemá k dispozici nikdo zvenčí, článek proto neřeší, jestli existuje, ale co o ní obě strany říkají. V popisu akce u prodejce vstupenek, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, stojí jen tolik, že Le Sy „bude připraven čelit“ Bejrovi a že se jejich spor vyřeší 6. února 2027. O smlouvě tam není ani slovo. Že podpis chybí, napsaly podle vlastních informací i servery SportWin a Top-Fight.
Le Sy odpověděl obratem. Jenže jeho odpověď se Jírova obvinění ani nedotkla.
Domluveno a podepsáno nejsou totéž
„S Alešem se na zápase domluvil můj společník. Na základě této domluvy nám Aleš poslal také video…“, uvedl Le Sy pro eXtra.cz. A dodal datum: „Já budu … stát v kleci připravený a budu ho tam čekat!“ Mluví o 6. únoru 2027.
Všimněte si, co ve zveřejněné reakci nezaznělo. Slovo podpis. Slovo smlouva. Jíra mluví o papíru, Le Sy o domluvě a o ochotě nastoupit. Obě tvrzení můžou platit najednou a přesně v téhle mezeře se celý spor odehrává.
|Sporný bod
|Co tvrdí Jíra
|Co říká Le Sy
|Stav dohody s Bejrem
|smlouva v době oznámení podepsaná nebyla
|domluvu uzavřel jeho společník
|Doklad, na který se odvolává
|zprávy od Bejra z léta a lékařská zpráva
|video, které Bejr poslal
|Co bude 6. února 2027
|zápas podle něj domluvený není
|bude v kleci a bude Bejra čekat
U bojových show se příběh běžně prodává dřív, než je veřejně známý celý smluvní rámec. Kompletní kartu Clash 18 má organizace podle veřejných přehledů zveřejnit až na prosincové tiskovce. Od tiskovky G MMA 26. října 2026 do termínu 6. února 2027 navíc zbývá 103 dní, takže času na podpis rozhodně málo není.
Spor o Bejra byl přitom jen první z Jírových obvinění. Další se týkala peněz a jedné noci kolem půl třetí ráno.
Čtyři zprávy, které prý zmizely
Jíra na tiskovce popsal, že mu Tiberiuš Labůdek z Clashe poslal v půl třetí ráno čtyři zprávy, část z nich pak smazal a připsal: „Ok, teď si budeme hrát“. Dál obvinil Roberta Cejnara z Clashe, že organizace neplatí hercům za filmy ani maskérům. Naznačil, že by mohl prozradit víc. Pak to neudělal.
Věcně a bez nadsázky patří i jedna pasáž o zdraví. Jíra uvedl, že Bejr v létě prodělal infarkt a že v G MMA viděli lékařskou zprávu. Zprávy, smlouvu ani lékařský podklad redakce MMAmagu k dispozici nemá, a uvádí proto všechna tato obvinění výhradně jako Jírova slova.
Le Sy to odmítl celé. „Že jsme skupina zlých lidí? Tomu se musím opravdu smát. Za každým členem našeho týmu stojím…“, řekl eXtra.cz a popřel, že by někdo z organizace Jírovi vyhrožoval. Dvě verze, žádný papír na stole.
Načasování téhle přestřelky přitom není náhoda. Stačí se podívat na kalendář konce října.
Dva turnaje, jeden týden a jedna kapsa fanouška
ANALÝZA Redakce MMAmagu prošla veřejné přehledy obou turnajů a vyplynul z nich těsný sled událostí. Clash 17 proběhl 24. října 2026 v Ústí nad Labem a spolu s ním přišlo i ohlášení únorové akce. Závěrečná tiskovka G MMA následovala 26. října 2026, premiéra G MMA 1: Samhain v pražské Nové Spirále 31. října 2026. Mezi turnaji dvou konkurenčních stájí je 7 dní.
Jíra tedy nekomentuje cizí byznys zvenčí. Web G MMA ho uvádí jako hlavního promotéra a za projektem podle něj stojí společnost G Entertainment Czech. Zpochybnit věrohodnost konkurenčního hlavního zápasu 5 dní před vlastní premiérou, kde navíc sám nastupuje do klece, je i obchodní krok. Což samo o sobě neznamená, že nemá pravdu. Znamená to jen, že zadarmo to nebylo.
Obě značky přitom loví stejného diváka: fanouška show, influencerů a vyhrocených příběhů. Pro toho je po tiskovce jistá jediná věc. Le Sy slíbil, že 6. února 2027 v kleci bude stát. Jestli proti němu bude stát Bejr, se pozná dřív podle podpisu než podle plakátu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková