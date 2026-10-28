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Sony Xperia dostává Android 17 a s ním funkci, kterou Android nikdy neuměl. Posílat soubory na iPhone přes AirDrop

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Sony začalo rozesílat Android 17 na model Xperia 1 VIII. Součástí aktualizace je Quick Share s možností sdílet soubory přímo s iPhonem.
Android telefon Sony Xperia 1 VIII

Android telefon Sony Xperia 1 VIII

Zdroj: Sony
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 28.10.2026 21:28

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