Sony Xperia dostává Android 17 a s ním funkci, kterou Android nikdy neuměl. Posílat soubory na iPhone přes AirDrop

Xperia 1 VIII dostala první sestavení Androidu 17 s označením 73.1.A.2.61 už 7. září 2026. Podle serveru
Android Authority se aktualizace začala šířit nejprve ve Velké Británii a Německu. K 19. říjnu už Sony na své německé stránce softwarové podpory uvádělo novější sestavení 73.1.A.2.74.
Jednou z nejzajímavějších novinek ekosystému Androidu je možnost sdílet soubory mezi kompatibilními zařízeními s Androidem a produkty Apple prostřednictvím propojení Quick Share a AirDropu. Dříve uživatelé obvykle museli využívat cloudová úložiště, e-mail nebo aplikace třetích stran. Google nyní tuto kompatibilitu postupně rozšiřuje na další zařízení. Má to však jeden háček:
ne každý telefon s Androidem 17 automaticky podporuje přímé sdílení s AirDropem. A právě to je důležité i v případě telefonů Xperia. Pět modelů v přípravě, ale rollout zatím jen pro jednu Xperii
Sony zveřejnilo oficiální
průvodce Androidem 17 pro pět modelů: Xperia 1 VIII, Xperia 1 VII, Xperia 1 VI, Xperia 10 VIII a Xperia 10 VII. Dostupnost průvodce ale sama o sobě neznamená, že aktualizace už dorazila na všechny uvedené telefony.
Podle informací zveřejněných v září 2026 byla aktualizace výslovně potvrzena pro Xperii 1 VIII. U ostatních modelů závisí termín vydání na konkrétním trhu, regionu a případně také mobilním operátorovi. Proto se může stát, že dva majitelé stejného modelu dostanou aktualizaci v různou dobu.
Zajímavý je také případ Xperie 10 VI. Ta v seznamu modelů uvedených v průvodci chybí. Podle informací, které článek připisuje oficiálnímu oznámení Sony z 15. října 2026, tento telefon Android 17 nedostane kvůli omezením své hardwarové konfigurace, která podle výrobce brání zajištění odpovídajícího uživatelského zážitku. Bezpečnostní aktualizace mají pokračovat podle původního plánu.
Tento případ připomíná, že délka softwarové podpory a dostupnost konkrétní verze Androidu nejsou totéž. Ani samotná existence dokumentace pro nový systém proto nezaručuje, že se aktualizace dostane na každý novější telefon dané značky.
Jak vlastně funguje sdílení s iPhonem
Propojení Quick Share s AirDropem umožňuje kompatibilním zařízením s Androidem sdílet soubory přímo s iPhony. Je však potřeba rozlišovat mezi přímým přenosem a alternativním sdílením prostřednictvím QR kódu.
Přímý přenos mezi zařízeními: Na podporovaném telefonu s Androidem uživatel otevře soubor, zvolí možnost sdílení a vybere Quick Share. Pokud je daný model kompatibilní s AirDropem, může se v seznamu příjemců objevit blízký iPhone. Na něm musí být AirDrop nastavený na „Všichni na 10 minut“ a příjemce musí přenos potvrdit. Zařízení musí být v dosahu Bluetooth a mít zapnutou Wi-Fi. Přenos pak probíhá přímo mezi zařízeními bez nutnosti nahrávat soubory na cloudový server. Sdílení pomocí QR kódu: Pokud přímá kompatibilita není k dispozici, lze v podporovaných scénářích využít QR kód. Příjemce ho naskenuje fotoaparátem, otevře se mu webová stránka pro přenos souborů a následně si je může stáhnout. Nejde však o stejný způsob sdílení jako při přímém propojení Quick Share s AirDropem a dostupnost této možnosti závisí na konkrétním postupu a zařízení.
Zásadní je především seznam kompatibilních telefonů.
Google na oficiální stránce Quick Share uvádí konkrétní modely značek Google, Samsung, Xiaomi, OnePlus, OPPO, HONOR a vivo a průběžně přidává další zařízení. Telefony Sony Xperia v aktuálně zveřejněném seznamu uvedeny nejsou.
To neznamená, že na Xperii nelze sdílet soubory s iPhonem vůbec. K dispozici mohou být jiné způsoby sdílení, případně přenos pomocí QR kódu, pokud ho daná funkce podporuje. Nelze ale automaticky tvrdit, že Xperia 1 VIII nabízí přímou interoperabilitu Quick Share s AirDropem jen proto, že používá Android 17.
Dokud Sony nebo Google kompatibilitu konkrétního modelu výslovně nepotvrdí, je vhodné tuto možnost považovat za neověřenou. Rozšíření podpory na další výrobce je možné, ale nelze ho vydávat za potvrzenou budoucí funkci Xperií.
Co dalšího Android 17 přináší na Xperie
Kromě změn v oblasti sdílení souborů přináší Android 17 také další novinky. Jejich dostupnost se může lišit podle konkrétního modelu.
Desktop mode – režim pro práci s externím displejem, klávesnicí a myší, který umožňuje pohodlnější práci s více aplikacemi. U podporovaných telefonů může připomínat řešení typu Samsung DeX. Konkrétní možnosti ale závisejí na implementaci Sony a nelze automaticky předpokládat stejnou úroveň funkcí jako u konkurence. AI Camera Assistant s vlastními styly – funkce uváděná pro Xperii 1 VIII umožňuje vytvořit a pojmenovat až tři vlastní fotografické styly, které následně využívá asistent fotoaparátu. Dostupnost a přesné chování se řídí výbavou telefonu a verzí softwaru. Změny v Quick Settings a Wallpaper & Style – úpravy rychlého nastavení a možností přizpůsobení vzhledu systému patří mezi témata oficiálního průvodce Androidem 17 pro podporované modely Xperia.
Před instalací aktualizace se vyplatí zkontrolovat dokumentaci určenou přímo pro konkrétní telefon. Jednotlivé modely totiž nemusí dostat všechny funkce ve stejném rozsahu.
Jak si ověřit dostupnost aktualizace
Majitelé podporovaných telefonů Xperia mohou dostupnost nové verze zkontrolovat v nabídce
Nastavení → Systém → Aktualizace systému. Pokud je aktualizace připravená, telefon nabídne možnost jejího stažení a instalace. Přesná cesta se může podle verze systému mírně lišit.
Číslo nainstalovaného sestavení najdete v nabídce
Nastavení → O telefonu. U Xperie 1 VIII bylo první uváděné sestavení Androidu 17 označeno jako 73.1.A.2.61, zatímco na německých stránkách podpory se později objevilo novější číslo 73.1.A.2.74.
Pro český trh není v uvedených podkladech doložen přesný harmonogram vydávání. Dostupnost se může lišit podle regionu a případně také operátora, takže pokud aktualizaci zatím nevidíte, nemusí to nutně znamenat problém s telefonem.
Sdílení souborů mezi Androidem a iPhonem bylo dlouho jedním z míst, kde se oba ekosystémy výrazně lišily. Propojení Quick Share s AirDropem tuto bariéru postupně odstraňuje, ale zatím pouze na podporovaných zařízeních. U telefonů Xperia je proto potřeba rozlišovat mezi novinkami samotného Androidu 17 a funkcemi, jejichž kompatibilitu musí potvrdit Google nebo Sony. Právě to rozhodne, zda bude možné soubory posílat přímo mezi Xperií a iPhonem, nebo bude nutné využít jiný způsob přenosu.
VIDEO
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman