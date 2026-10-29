Kuřecí rolka s bramborovo-celerovým pyré. Růžičková kapusta se slaninou dodá celému jídlu výraznou chuť

Kuřecí rolka s fáší je přesně ten typ jídla, který na talíři vypadá o dost slavnostněji, než kolik práce ve skutečnosti zabere. Sahám po ní, když má být večeře nebo oběd trochu upravenější, ale nechci kvůli tomu strávit celé dopoledne u plotny. Jemná kuřecí fáš, krátké povaření ve fólii a rychlé opečení na pánvi udělají svoje: maso zůstane šťavnaté a dobře sedí k bramborovo-celerovému pyré i . růžičkové kapustě se slaninou
Na tomhle receptu je příjemné, že nestojí na žádné složité technice. Spíš na pár drobných krocích, které se vyplatí neuspěchat.
se rozklepe na větší plát, z odkrojků Kuřecí prso vznikne jemná fáš se smetanou a petrželkou a celá rolka se nejdřív krátce povaří zabalená ve fólii. Díky tomu drží tvar a na pánvi už jen chytí barvu.
Můj tip: Po povaření ji nechte dvě minuty ležet stranou, až potom ji rozbalte a dobře osušte. Na pánvi se pak opéká mnohem klidněji a netrhá se. Recept na šťavnatou kuřecí rolku s fáší a jemným pyré
Doba přípravy: 35 minut Tepelná úprava: 25 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu
Kuřecí rolka: 2 velká kuřecí prsa 80 g anglické slaniny na plátky 100 ml smetany ke šlehání 2 lžíce nasekané petrželky 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře 1 lžíce olivového oleje 1 lžíce másla
Omáčku: 1 ks šalotky 2 stroužky česneku 100 ml bílého vína 100 ml vývaru 1 špetka cukru 30 g studeného másla
Bramborovo-celerové pyré: 500 g brambor 250 g celeru 50 g másla 120 ml teplého mléka 1/2 lžičky soli
Růžičková kapusta se slaninou: 300 g růžičkové kapusty 80 g slaniny 1 lžíce másla špetka soli špetka pepře Postup přípravy kuřecí rolky s fáší a zeleninovým pyré
1.
Kuřecí prsa podélně nařízněte a mezi dvěma fóliemi rozklepejte na větší plát. Nerovné okraje nebo kousky, které by se při balení trhaly, odkrojte a dejte stranou na náplň. Maso osolte a opepřete z obou stran.
2. Odkrojky kuřecího masa vložte do vyšší nádoby. Přidejte
smetanu, petrželku, trochu soli a pepře a ponorným mixérem rozmixujte na jemnou fáš. Má být hustá, ale pořád se musí dát rozetřít po mase.
3. Na připravený plát masa rozložte
plátky slaniny a navrch naneste fáš. Maso pevně stočte do rolky. Nejlépe to jde s pomocí potravinářské fólie; konce pořádně utáhněte, aby rolka držela tvar.
4. Do fólie udělejte špičkou nože několik drobných dírek. Rolku vložte do mírně vroucího
vývaru a vařte zvolna 15 až 20 minut. Voda nemá divoce bublat, stačí klidný var. Mezitím oloupejte brambory a celer
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5. Nakrájejte je na kostky a uvařte v osolené vodě doměkka, přibližně
15 minut. Slijte, přidejte máslo a po částech také teplé mléko. Rozšťouchejte nebo vyšlehejte na hladké pyré.
6.
Růžičkovou kapustu očistěte, větší růžičky rozpulte a dejte na 3 minuty do vroucí osolené vody. Hned poté ji přesuňte do studené vody. Zůstane zelenější a nebude působit unaveně, což je u kapusty vidět rychle.
7. Slaninu určenou ke kapustě nakrájejte na menší kousky a opečte ji na suché pánvi. Přidejte
máslo, okapanou kapustu, všechno krátce prohoďte a opepřete. Se solí opatrně, slanina obvykle udělá dost práce sama.
8. Povařenou rolku vyjměte z fólie, osušte papírovou utěrkou a přendejte na pánev s
olivovým olejem a trochou másla. Opečte ji ze všech stran dozlatova. Trvá to jen pár minut, jde hlavně o barvu a chuť na povrchu.
9. Do stejné pánve nasypte najemno nakrájenou
šalotku a krátce ji orestujte. Přidejte nasekaný česnek, promíchejte a po chvilce zalijte bílým vínem a vývarem. Nechte odpařit alkohol a tekutinu zredukujte zhruba na polovinu.
10. Do omáčky přidejte malou
špetku cukru, pánev odstavte z plotny a vmíchejte studené máslo. Omáčka se tím zjemní a lehce zahustí, aniž by bylo potřeba sahat po mouce.
11. Rolku nakrájejte na silnější plátky a podávejte s
bramborovo-celerovým pyré, růžičkovou kapustou se slaninou a teplou omáčkou. Kdyby něco zůstalo, dejte maso do lednice a druhý den ho ohřejte pomalu v páře nebo pod pokličkou s trochou vývaru. Foto: Cooky.cz, Kuřecí rolka s růžičkovou kapustou Rady Když se rolka při balení rozjíždí, zkuste ji nejdřív stočit přes pečicí papír a až potom pevně zabalit do fólie. Pyré bude jemnější, když brambory s celerem po slití necháte asi půl minuty odpařit v horkém hrnci. Omáčku po přidání másla už nevařte. Stačí pánví zakroužit, aby se máslo spojilo se základem. Pro menší obměnu můžete do fáše přidat trochu pažitky nebo špetku muškátového oříšku. Obojí k jemnému kuřecímu masu sedí.
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Zdroj: Autorský text redakce
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