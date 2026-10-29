Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bez papírů řídil rychle a zběsile. Zdrogovaný muž přerazil pařez a skončil v kolejišti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nikdy neměl řidičák, před jízdou se posilnil drogami, v autě převážel větší množství konopí a k tomu všemu nasadil brutální tempo. Muž před policisty ujížděl rychlostí až 200 kilometrů v hodině, na úprku přerazil pařez, nakonec zaparkoval na kolejích. Ani registrační značky nebyly jeho.
Bez papírů řídil rychle a zběsile. Zdrogovaný muž přerazil pařez a skončil v kolejišti

Bez papírů řídil rychle a zběsile. Zdrogovaný muž přerazil pařez a skončil v kolejišti

Zdroj: PČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Umění, záchrana životů i ochrana přírody. Prezident ocenil osobnosti z jižní Moravy
Umění, záchrana životů i ochrana přírody. Prezident ocenil osobnosti z jižní Moravy
Prezident ocenil brněnského policejního potápěče, který zemřel v Dalešické přehradě
Prezident ocenil brněnského policejního potápěče, který zemřel v Dalešické přehradě

Brněnský policejní potápěč Lukáš Grábl, který v únoru zahynul při služebním výcviku na Dalešické přehradě,...

Brněnská spisovatelka Kateřina Tučková získala státní vyznamenání
Brněnská spisovatelka Kateřina Tučková získala státní vyznamenání

Autorka románů Žítkovské bohyně nebo Vyhnání Gerty Schnirch Kateřina Tučková získala státní vyznamenání....

Kometa ztratila dvoubrankové vedení. Třinec rozhodl v prodloužení
Kometa ztratila dvoubrankové vedení. Třinec rozhodl v prodloužení

Hokejisté Komety Brno podlehli v 15. kole extraligy Třinci 3:4 v prodloužení. Přestože si domácí...

U piva rozhoduje už první lok. Brňané nehodnotí jen chuť, ale i pěnu a sklenici
U piva rozhoduje už první lok. Brňané nehodnotí jen chuť, ale i pěnu a sklenici

Čtyřměsíční průzkum pivovaru Starobrno ve dvaceti provozovnách v Brně ukázal, že hosté si často udělají...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.