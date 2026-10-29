Dokonalá bouře vznikla ze vzácné souhry počasí. Atlantik tehdy spojil několik nebezpečných systémů

Na moři se nesetkaly jen dvě vlny
Severní Atlantik se na podzim mění v obrovskou laboratoř atmosférické fyziky. Kontinent začíná rychle chladnout, ale oceán ještě uchovává značnou část letního tepla. Když se teplé vlhké proudění střetne se studeným vzduchem, vznikají prudké tlakové rozdíly, které mohou roztočit hluboké mimotropické cyklony.
Právě taková situace nastala na přelomu října a listopadu 1991. Oblastí prošla fronta spojená se studeným vzduchem a u jihovýchodní Kanady vznikala mohutná tlaková výše. Nad oceánem se současně prohlubovala tlaková níže, zatímco poblíž Bermud existoval hurikán Grace.
Proč kombinace zesílila
Silná tlaková výše a hluboká níže vytvořily velký rozdíl atmosférického tlaku na relativně krátké vzdálenosti. Právě tlakový gradient je jedním z hlavních motorů větru. Do vyvíjejícího se systému navíc vstoupila vlhkost a energie spojená se slábnoucím hurikánem Grace.
Oblíbený obraz dvou hurikánů, které do sebe narazily, není přesný. Původně šlo o velkou mimotropickou bouři, která pohltila tropický systém. Teprve později se její vývoj neobvykle obrátil a vznikl i nový nepojmenovaný hurikán. Právě tato posloupnost činila událost pro meteorology tak výjimečnou.
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Vítr není jediný nepřítel lodí
Nebezpečí pro mořeplavce neurčuje jen nejvyšší naměřený poryv. Záleží také na délce působení větru, ploše oceánu, po níž fouká, směru proudění i na překrývání různých systémů vlnění. Když dlouho fouká silný vítr přes velkou vodní plochu, může se vytvořit extrémně vysoké vlnobití.
Během Dokonalé bouře zaznamenali pozorovatelé a přístroje mimořádně vysoké vlny. Některé zasahovaly pobřeží severovýchodních Spojených států, přestože jádro bouře nemuselo přímo přejít nad pevninou. Moře dokáže přenášet energii bouře na ohromné vzdálenosti.
Andrea Gail jako tragický symbol
V této oblasti zmizela rybářská loď Andrea Gail se šestičlennou posádkou. Přesný sled jejích posledních okamžiků neznáme; nikdo z posádky nepřežil a vrak nebyl nalezen. Kniha Sebastiana Jungera a následný film vytvořily působivé rekonstrukce, ale jejich dramatické scény nemohou být pokládány za přímý historický záznam.
Moře tehdy ohrožovalo i další plavidla a pobřežní oblasti. Zkušenost z roku 1991 přispěla k zájmu o předpovídání extrémního vlnění, sledování bouří pomocí družic a včasné varování pro námořní dopravu.
Může se Dokonalá bouře zopakovat
Atmosféra může vytvořit podobnou kombinaci i dnes, ale každá bouře má vlastní vývoj. Meteorologové pracují s modely, které umějí sledovat tlak, teplotu, vlhkost a proudění, přesto zůstávají nejistoty zejména v lokálním vlnění a prudkých změnách intenzity.
Výjimečnost bouře z roku 1991 nespočívá v nadpřirozené síle. Spočívá v tom, jak několik běžných meteorologických procesů správně — nebo spíš katastrofálně — zapadlo do sebe. Pro mořeplavce je to připomínka, že se nepředpovídá jen déšť a vítr, ale celý dynamický systém.
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Zdroje: Kód Enigma [1], NOAA NESDIS – The Halloween Storm, Also Known as The Perfect Storm [2], National Weather Service – Remembering the Perfect Storm [3], US National Park Service – The Perfect Storm (1991) [4], NOAA Ocean Prediction Center – The Ocean Prediction Center and The Perfect Storm [5], img ai generated