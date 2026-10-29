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Dokonalá bouře vznikla ze vzácné souhry počasí. Atlantik tehdy spojil několik nebezpečných systémů

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Rybářská loď Andrea Gail se koncem října 1991 ztratila v severním Atlantiku. Mnohem větší příběh se však odehrával vysoko nad hladinou. Studený kontinentální vzduch, rozsáhlá tlaková výše, hluboká níže a zbytky hurikánu Grace vytvořily mimořádnou souhru. Meteorologové ji později nazvali Dokonalou bouří. Jak takové počasí vlastně vzniká?
Dokonalá bouře vznikla ze vzácné souhry počasí. Atlantik tehdy spojil několik nebezpečných systémů

Dokonalá bouře vznikla ze vzácné souhry počasí. Atlantik tehdy spojil několik nebezpečných systémů

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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