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Herečka Winona Ryder: Krádež, kleptomanie a prášky. Skandál, který jí málem zničil kariéru!

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Winona Ryder slaví 55. narozeniny a její jméno si mnozí spojují nejen s nezapomenutelnými filmovými rolemi, ale také s jedním z největších skandálů její kariéry. V roce 2001 ji zadrželi v luxusním obchodním domě Saks Fifth Avenue v Beverly Hills kvůli nezaplacenému zboží za tisíce dolarů. U soudu pak svědci tvrdili, že herečka mluvila o přípravě na roli kleptomanky. Případ, který provázely také zprávy o lécích nalezených v její tašce, na čas zastínil její hereckou dráhu.
Winona Ryder byla přistihnutá při krádeži

Winona Ryder byla přistihnutá při krádeži

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:25

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