Herečka Winona Ryder: Krádež, kleptomanie a prášky. Skandál, který jí málem zničil kariéru!

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Winona Ryder slaví 55. narozeniny a její jméno si mnozí spojují nejen s nezapomenutelnými filmovými rolemi, ale také s jedním z největších skandálů její kariéry. V roce 2001 ji zadrželi v luxusním obchodním domě Saks Fifth Avenue v Beverly Hills kvůli nezaplacenému zboží za tisíce dolarů. U soudu pak svědci tvrdili, že herečka mluvila o přípravě na roli kleptomanky. Případ, který provázely také zprávy o lécích nalezených v její tašce, na čas zastínil její hereckou dráhu. Zboží za tisíce dolarů
Winona Ryder se narodila 29. října 1971 a už jako mladá herečka patřila k výrazným tvářím Hollywoodu. Její kariéru ale na čas zastínil skandál z prosince 2001. V obchodním domě Saks Fifth Avenue v Beverly Hills ji zadrželi poté, co podle obžaloby odešla s nezaplaceným značkovým oblečením a doplňky v hodnotě přes 5 500 dolarů, jak uvedl web Cbsnews.com .
Případ vyvolal obrovský zájem médií. Ryder přes svého právníka odmítala, že by šlo o úmyslnou krádež, a její obhajoba zpochybňovala výpovědi pracovníků ochranky. U soudu ale svědci vypověděli, že herečka po zadržení mluvila o přípravě na filmovou roli. Jeden z nich uvedl, že měla říct, že jí režisér doporučil zkusit si krádež kvůli roli. Policista pak vypověděl, že se podle něj snažila dostat do role kleptomanky.
Právě odtud se v médiích začalo mluvit o kleptomanii. Výpovědi svědků však Ryderové obhájce zpochybňoval a její mluvčí odmítla, že by herečka krádež vysvětlovala přípravou na film. Porota nakonec rozhodovala o konkrétních obviněních z krádeže a vandalismu, jak uvedl Cbsnews.com . Kauzu provázely i zprávy o lécích
Při zadržení policie uvedla, že v herečtině tašce našla také léky proti bolesti, mimo jiné tablety a tekuté léky. Herečka čelila rovněž obvinění z držení léku bez předpisu. Její právník ale tvrdil, že na nalezené léky měla platné recepty. Zprávy o lécích se přesto staly součástí mediálního obrazu celé kauzy a přiživily spekulace o jejím tehdejším osobním rozpoložení.
V listopadu 2002 porota uznala Ryder vinnou z krádeže ve velkém rozsahu a vandalismu, z obvinění z vloupání ji zprostila. Soud jí uložil tříletou podmínku, psychologické poradenství, 480 hodin veřejně prospěšných prací a finanční sankce. Za mříže jít nemusela, případ jí však přinesl obrovskou veřejnou pozornost a na několik let zastínil její hereckou kariéru. Zásnuby s Johnnym Deppem
V osobním životě Ryderové se svého času hodně psalo o vztahu s Johnnym Deppem. Pár se seznámil na začátku 90. let, zasnoubil se a jejich romance patřila k nejsledovanějším vztahům tehdejšího Hollywoodu. Zásnuby ale nakonec skončily a dvojice se rozešla.
Ryder si mezitím vybudovala pověst herečky, která si vybírá výrazné a často nekonvenční role. Zaujala ve filmech Beetlejuice, Heathers, Střihoruký Edward, Věk nevinnosti nebo Malé ženy. Za Věk nevinnosti získala Zlatý glóbus a nominaci na Oscara, další oscarovou nominaci jí vynesly Malé ženy.
Novou generaci diváků oslovila jako Joyce Byersová v seriálu Stranger Things. K její filmové dráze se vrátila také role Lydie Deetzové ve filmu Beetlejuice Beetlejuice. Skandál z Beverly Hills tak zůstává jednou z nejznámějších kapitol jejího života, ale její kariéru tvoří i řada výrazných filmových a televizních rolí. Zdroj: Aplausin.cz, Cbsnews.com, Gettyimages.com