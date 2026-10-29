Dvaadvacátá hudební Skuteč odhaluje program. Prodej začne 11.11. v 11:11. Skuteč se na jaře znovu promění v místo, kde se potkávají hudební světy. Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne v roce 2027 dvanáct koncertů a představení, která spojí velká jména klasické hudby s operou, baletem, filmovou hudbou, populárními hity i současným symfonickým zvukem. A kdo chce být u toho, měl by si poznamenat jeden přesný okamžik: 11. listopadu v 11:11. Právě tehdy odstartuje předprodej vstupenek na 22. ročník festivalu, který se uskuteční od 14. března do 9. května 2027. „Chceme, aby si každý mohl v programu najít to své. Někdo přijde za Mozartem, jiný za Janem Cinou, další za filmovou hudbou nebo třeba za Linkin Park a Imagine Dragons. Právě v tom je kouzlo našeho festivalu – klasická hudba u nás není uzavřený svět, ale otevřený prostor pro nové zážitky,“ říká Lenka Frídlová z pořadatelského týmu. Festival slavnostně zahájí 14. března v Kulturním klubu Skuteč výběr toho nejlepšího z Mozartových árií a duetů. Virtuosi Pragenses doprovodí sopranistku Noemu Erbu, která nedávno zazářila v newyorské Carnegie Hall a barytonistu Národního divadla v Praze Itala Miguelangela Cavalcantiho. Zazní hudba z oper Figarova svatba, Don Giovanni a Kouzelná flétna i slavná Malá noční hudba. O týden později se Skuteč promění v pohádkové jeviště. Divadlo města Ústí nad Labem přiveze balet Popelka s hudbou Johanna Strausse mladšího. Festival tradičně vyrazí i mimo Skuteč. Hrad Rychmburk v Předhradí rozezní 4. dubna španělské a jihoamerické melodie v podání flétnistky Marii Mikhailové a kytaristy Libora Janečka. Program nabídne mimo jiné hudbu Astora Piazzolly a jeho slavné Libertango. V dalším týdnu čeká posluchače Koncert bez fraku v Regionálním muzeu Skuteč. Harfa, hoboj a violoncello v podání Trigonum Musicum nabídnou program od Händela a Vivaldiho přes Bacha a Schumanna až po Piazzollu a známé melodie. Milovníci opery si přijdou na své 11. dubna. Divadlo města Ústí nad Labem uvede Rossiniho Lazebníka sevillského – jednu z nejslavnějších komických oper vůbec. Navíc v českém překladu Jaromíra Nohavici. Jedním z programových vrcholů bude 18. dubna Malý princ. Známý herec Jan Cina společně se zpěvačkou Vendulou Příhodovou, Unique Quartet a klavírním doprovodem nabídne originální spojení hudby a slova. Na publikum nečeká klasické převyprávění slavného příběhu, ale poetický recitál, který má prostor pro fantazii a je určený divákům všech věkových kategorií. Festival potěší i filmové fanoušky. Královéhradecké kvarteto 21. dubna v evangelickém kostele v Proseči provede hudbu z filmových světů Pána prstenů, Star Wars, Supermana, Harryho Pottera, Hunger Games nebo Pirátů z Karibiku. Hudební cesta kolem světa čeká návštěvníky 25. dubna v kostele v Chrasti, kde se představí pěvecké sbory Rubeš a Slavoj. O několik dní později nabídne Leggiero Quartet program, který propojí Dvořáka s Gershwinem, Beatles nebo Adele. V neděli 2. května se v kostele v Luži představí brněnské uskupení Solitutticelli – Brno Cello Quartet. Čtyři violoncella rozehrají hudbu od Bacha a Mozarta přes filmové melodie až po ABBA, Coldplay a Queen. Program tak ukáže, že čtyři smyčcové nástroje dokážou vytvořit zvuk, který má stejně blízko ke koncertnímu sálu jako k filmovému plátnu nebo velkému popovému pódiu. A pak přijde večer, který bude pro mnoho návštěvníků jedním z největších lákadel celého festivalu. V pátek 7. května se zimní stadion ve Skutči rozezní hity Linkin Park a Imagine Dragons. Projekt Symphonized propojí energii nu metalu, alternativního rocku a pop-rocku se zvukem Filharmonie Bohuslava Martinů, pěveckého sboru Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a sólistů MAKY a Martina Čupky. Zazní Numb, Waiting for the End, One More Light, What I've Done, Believer, Demons, Thunder, Bad Liar a další známé skladby. Festival pak 9. května uzavřou 4 Tenoři. Marian Vojtko, Michal Bragagnolo, Pavel Vítek a Jan Kříž vystoupí společně s Unique Quartet. Čtveřice, která vyprodala řadu velkých českých i slovenských sálů a v roce 2025 zaplnila pražskou O2 arenu, nabídne své největší hity. Jeden festival. Dvanáct různých důvodů přijít. Tomáškova a Novákova hudební Skuteč tak i ve svém dalším ročníku potvrzuje, že kvalitní hudební festival nemusí být uzavřený jednomu žánru ani jednomu typu posluchače. Klasická hudba zde dostává prostor vedle opery, baletu, filmové hudby, muzikálu, populární hudby i rocku. Festival navíc tradičně opouští hranice Skutče a přivádí hudbu také do Proseče, Chrasti, Luže a na hrad Rychmburk. Předprodej vstupenek začne 11. listopadu v 11:11. Kdo už teď ví, že si nechce nechat ujít Malého prince, symfonické Linkin Park a Imagine Dragons nebo 4 Tenory, měl by si tento čas poznamenat. Protože některé hudební zážitky je lepší plánovat dřív, než se začnou vyprodávat. Kompletní program festivalu a informace o vstupenkách jsou k dispozici na www.hudebniskutec.cz
. Zdroj: Tisková zpráva