Úsměv, ruce, řeč: tři věci, které ti během minuty mohou napovědět, že jde o mrtvici

FAST si zapamatuješ snadněji než celou neurologii
Nejpraktičtější pomůcka pro rozpoznání cévní mozkové příhody se jmenuje FAST. F jako Face, A jako Arm, S jako Speech a T jako Time. V češtině si můžeš zapamatovat obličej, paže, řeč a čas. Pokud se jeden z těchto příznaků objeví náhle, nečeká se na zlepšení a neplánuje se cesta autem na pohotovost. Volá se zdravotnická záchranná služba na čísle 155.
1. Požádej člověka, aby se usmál
Pokles jednoho koutku nebo celé poloviny obličeje je typický varovný příznak. Úsměv může být nápadně nesouměrný, jedna strana tváře může působit ochable nebo necitlivě. Nejde o test krásného úsměvu; hledáš náhlou změnu proti normálnímu stavu.
2. Požádej ho, aby předpažil obě ruce
Při mrtvici může jedna paže zeslábnout, poklesávat nebo ji člověk vůbec nedokáže udržet ve stejné výšce jako druhou. Slabost se může týkat i nohy na stejné straně těla. Člověk může mít problém stát, chodit nebo koordinovat pohyb.
3. Nech ho zopakovat jednoduchou větu
Řeč může být nezřetelná, zmatená nebo nedávat smysl. Někdy postižený nerozumí otázce, jindy rozumí, ale nedokáže správně odpovědět. Pražští záchranáři používají jako příklad jednoduchou větu, kterou má člověk zopakovat. Pokud je náhle nesrozumitelná nebo se slova rozpadnou, je to důvod jednat.
T znamená čas. U mrtvice platí: čas je mozek
Při cévní mozkové příhodě je část mozku bez normálního zásobení krví nebo v něm dochází ke krvácení. Čím dřív se člověk dostane do specializované péče, tím větší je šance omezit rozsah poškození. Česká cerebrovaskulární sekce upozorňuje, že léčba ischemické mrtvice je časově velmi citlivá. Proto nečekej, jestli příznaky za půl hodiny zmizí.
Mrtvice má i další tváře
Metoda FAST zachytí nejtypičtější projevy, ale ne všechny. Varovné mohou být také náhlá porucha rovnováhy, závratě, náhlé potíže s viděním, dvojité vidění, výpadek zorného pole nebo prudká neobvyklá bolest hlavy, zejména u krvácivé příhody. Americká Stroke Association proto používá rozšířenou pomůcku BE FAST, která přidává Balance a Eyes.
Co když příznaky po pár minutách zmizí?
Pořád je to důvod k akutnímu řešení. Krátkodobé neurologické příznaky mohou odpovídat tranzitorní ischemické atace, TIA, která může předcházet velké mrtvici. To, že se člověku uleví, neznamená, že je problém vyřešený.
A co nedělat
Nedávej člověku jídlo, pití ani léky jen proto, že máš podezření na mrtvici. Nečekej na praktika a pokud příznaky probíhají, nevez postiženého vlastním autem, pokud záchranná služba neřekne jinak. Volej 155, popiš přesně, co se stalo, a řiď se instrukcemi operátora. Pokud víš, kdy byl člověk naposledy úplně bez příznaků, řekni to také.
Jedna minuta, která může změnit zbytek života
Usměj se. Zvedni ruce. Řekni větu. Je to směšně jednoduchý test na problém, který jednoduchý vůbec není. Právě proto stojí za to ho znát zpaměti. U mrtvice totiž nevyhrává člověk, který nejlépe hádá diagnózu, ale ten, kdo nejrychleji zavolá pomoc.
Upozornění: Při podezření na cévní mozkovou příhodu nečekej na další informace z internetu. V Česku okamžitě volej zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155 (případně 112) a postupuj podle pokynů operátora.
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Zdroje: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – Mozková příhoda [1], Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti – Pacienti / jak poznat mrtvici [2], American Stroke Association – World Stroke Day / B.E. F.A.S.T. [3].