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Úsměv, ruce, řeč: tři věci, které ti během minuty mohou napovědět, že jde o mrtvici

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Dennívýzva
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Mrtvice často nebolí a právě v tom je zrádná. Člověk může najednou mluvit divně, mít křivý úsměv nebo neudržet jednu ruku nahoře — a okolí začne čekat, jestli se to „spraví“. Tady se ale nečeká. Stačí jeden příznak a volá se 155.
Úsměv, ruce, řeč: tři věci, které ti během minuty mohou napovědět, že jde o mrtvici

Úsměv, ruce, řeč: tři věci, které ti během minuty mohou napovědět, že jde o mrtvici

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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