Jednoduchý a levný trik, jak na podzim udržet myši a krysy dál od vašeho domu

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Když se teplota přiblíží nule a z polí zmizí potrava, začnou drobní hlodavci pátrat po teplém útočišti. Cílem se stávají suché, klidné prostory domů a chalup, kde je k nalezení úkryt i snadná kořist. Zpočátku nemusí být nic znát. Pak se ale ve zdi ozve šramocení, v podhledu drobné dupání a ve spíži se objeví pokousané obaly od jídla.
Mnozí lidé hned sahají po jedech, pastech nebo elektronických plašičích. Přitom existuje cesta, která nestojí skoro nic. Myši i krysy se v prostoru řídí hlavně mimořádně citlivým čichem, a právě v něm mají slabé místo. Stačí jim interiér znepříjemnit vůněmi, které člověku obvykle nevadí, zvířatům však jsou protivné.
Nejdřív ale pozor na jednu věc: myš se protáhne i škvírou o průměru obyčejné tužky, tedy zhruba 6 až 7 milimetrů. Žádnou spáru proto nelze považovat za příliš malou.
Kritická místa bývají vždy podobná. Jde o prostor za lednicí, spodek kuchyňské linky, průchody odpadních trubek zdí a okolí topení či radiátorů. Právě tyto teplé a temné koridory hlodavci milují.
Co tedy zabírá: lak na vlasy, silice i babiččiny bylinky
Překvapivým pomocníkem je obyčejný lak na vlasy. Jeho chemický odér vytváří pachovou clonu, které se myši vyhýbají obloukem. Stačí jím vystříkat praskliny ve zdivu, spáry podél podlahových lišt i škvíry, kudy by se dalo proniknout dovnitř. Po důkladném nástřiku se ruch v ošetřených místech podle zkušeností obvykle během několika dnů uklidní.
Do větších spár se před nástřikem vyplatí vtlačit jemnou ocelovou vlnu, kterou hlodavci na rozdíl od běžných pěn nerozkoušou. Pozor je třeba dávat u topných rozvodů a elektrických zásuvek: aerosoly jsou hořlavé, a tam proto nástřik raději omezte.
Kdo chemický pach v obytných místnostech nechce, může sáhnout po esenciálních olejích. Myši se instinktivně straní hlavně máty peprné, hřebíčku a levandule. Mentol a další výrazné látky dráždí jejich sliznice a od dalšího průzkumu je odradí.
Postup je prostý. Na vatový tampon, kuličku nebo kousek bavlněné látky nakapejte pár kapek oleje a rozmístěte je do spíže, rohů skříněk, pod dřez, do šatníku či sklepa. Silice se postupně vytrácejí, takže tampony po několika dnech zkontrolujte a kapky doplňte. Dům se navíc provoní bylinkami.
Funguje i klasika z dob našich babiček. Silný účinek mají sušený vratič, heřmánek, levandule, máta a rajčatová nať, jejíž štiplavý pach myši vyloženě nesnášejí. Svažte z nich malé kytice nebo naplňte prodyšné plátěné pytlíčky a vložte je mezi potraviny.
Prevence začíná na zahradě
Skutečný boj se vyhrává venku. Sekejte trávu u podezdívky a nenechávejte u zdi hromady listí, hlíny či tlejícího materiálu, v nichž se hlodavci bezpečně ukrývají. Projděte fasádu i sokl a ověřte, zda se v základech nebo u sklepních okének neobjevily otvory či netěsnosti.
Pomoci mohou i přirození nepřátelé. Hromádka větví nebo kamení v odlehlém koutě zahrady láká užovky, které myši loví. Osvědčeným strážcem stavení zůstává kočka, jejíž pach a přítomnost působí odstrašujícím dojmem.
- Pravidelně uklízejte spíž, nenechávejte na lince drobky a sypké potraviny ukládejte do pevných, dobře těsnících dóz.
- Pachové odpuzovače použijte hned při prvních známkách výskytu.
- Vyhněte se agresivním postřikům a volně rozsypaným jedům, které ohrožují děti i domácí mazlíčky.
Klidné bydlení tak nemusí znamenat drahé zásahy deratizátorů ani nebezpečnou chemii. Důsledná prevence kolem domu a chytře zvolené vůně vytvoří prostředí, kterému se hlodavci vyhnou sami. Zkusíte letos místo pasti nejdřív prohledat koupelnovou skříňku?
Zdroje článku: lemmik.postimees.ee, vlasta.cz, dumazahrada.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková