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Jednoduchý a levný trik, jak na podzim udržet myši a krysy dál od vašeho domu

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Jakmile přituhne, hlodavci hledají teplo. Stačí k tomu pár běžných věcí z domácnosti a trocha prevence.
Jednoduchý a levný trik, jak na podzim udržet myši a krysy dál od vašeho domu

Jednoduchý a levný trik, jak na podzim udržet myši a krysy dál od vašeho domu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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