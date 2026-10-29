Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jaroslava Obermaierová má rakovinu plic, před kameru si už nikdy nestoupne!

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oblíbená herečka nekonečného seriálu Ulice Jaroslava Obermaierová (80) si musela od lékařů vyslechnout krutý verdikt. Jak informoval jako první Blesk.cz, herečka se potýká s rakovinou plic.
Jaroslava Obermaierová si v ulici vydělala miliony.

Jaroslava Obermaierová si v ulici vydělala miliony.

Zdroj: Se souhlasem TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:26

Reklama
Další články z Aplausin.cz
Herečka Winona Ryder: Krádež, kleptomanie a prášky. Skandál, který jí málem zničil kariéru!
Herečka Winona Ryder: Krádež, kleptomanie a prášky. Skandál, který jí málem zničil kariéru!
Triumf na Hradě: Babišová i Pavlová zastínily dav, prezident vyvolal několikaminutový potlesk!
Triumf na Hradě: Babišová i Pavlová zastínily dav, prezident vyvolal několikaminutový potlesk!

Češi si dnes připomínají 108. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Ve Vladislavském sále...

Strach o Hanu Gregorovou: Po těžkém pádu narovinu přiznala, jak ji zmáhá věk!
Strach o Hanu Gregorovou: Po těžkém pádu narovinu přiznala, jak ji zmáhá věk!

Hana Gregorová (74) měla v posledních měsících pořádnou smůlu. Ošklivě totiž spadla a trpěla velkými...

Víme, kdo dostane vyznamenání od prezidenta: Uniklo první jméno!
Víme, kdo dostane vyznamenání od prezidenta: Uniklo první jméno!

Kdo bude letos ten šťastný a odnese si státní vyznamenání z Pražského hradu? Mluví se hned o několika...

Kam zmizela Zuzana Bubílková? Promluvila o nemocném otci i těžkém rozhodnutí
Kam zmizela Zuzana Bubílková? Promluvila o nemocném otci i těžkém rozhodnutí

Oblíbená moderátorka a bavička Zuzana Bubílková (74) v poslední době téměř zmizela ze společenských akcí....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.