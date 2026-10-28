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Apple vydává watchOS 27.2. Siri AI získává paměť konverzací a Apple Music nový design

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Apple tento týden vydal porci aktualizací pro všechna svá zařízení. Mezi nimi samozřejmě nemohou chybět ani chytré hodinky Apple Watch. Ty obdržely update na verzi...
Apple vydává watchOS 27.2. Siri AI získává paměť konverzací a Apple Music nový design

Apple vydává watchOS 27.2. Siri AI získává paměť konverzací a Apple Music nový design

Zdroj: GPT-Images
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 15:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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