Apple vydává watchOS 27.2. Siri AI získává paměť konverzací a Apple Music nový design

Apple vydává watchOS 27.2. Siri AI získává paměť konverzací a Apple Music nový designPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple vydává watchOS 27.2. Siri AI získává paměť konverzací a Apple Music nový designZdroj: GPT-Images
Článek byl publikován 28.10.2026 15:58
V nouzových situacích mnohdy záleží na dostupných informacích. Čím přesnější data mají záchranné složky,...
Dlouho očekávaný model s označením Y600 od čínské firmy Vivo vstupuje do střední třídy, kde by bez problému...
Začátek příštího roku přinese další pokračování nejlevnějšího iPhonu a společnost Apple podle aktuálních...
Je to pár dní, co jsme informovali o problémech, které zaznamenávají novopečení majitelé iPhonů Duo. Ti...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Sony Xperia dostává Android 17 a s ním funkci, kterou Android nikdy neuměl. Posílat soubory na iPhone přes AirDrop
- Muž v Japonsku našel na bazaru luxus z roku 1997 za pouhých 600 Kč. Toshiba Libretto 50 s Windows 95 stále funguje
- Windows 11 běžně zabírá desítky procent RAM. Nadšenec ho osekal na pouhých 2,5 GB a ukázal, jak na to
- Rusové zjistili, že testy materiálů pro reaktory desítky let ignorovaly skrytou sílu. Plazma působí na vzorek mnohem déle než samotný paprsek