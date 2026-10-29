Za obří havárii vlaku s benzenem padla obvinění, škoda je přes 400 milionů

28. února 2025 došlo k jedné z největších havárií na železnici v historii České republiky, vlak převážející cisterny s přibližně tisícem tun hořlavého a karcinogenního benzenu vykolejil v Hustopečích nad Bečvou a vypukl požár, který si vyžádal nasazení desítek hasičských jednotek z několika krajů i mezinárodní výpomoc. Nebezpečná látka unikla do půdy a podzemních vod, na prvotní zásah navázaly takřka nepřetržité sanační práce, které potrvají ještě řadu měsíců. Zároveň probíhalo také komplexní vyšetřování, které mělo objasnit okolnosti, příčiny a míru zavinění nehody.
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„Policejní komisař vydal usnesení o zahájení trestního stíhání proti dvěma osobám, kterým bylo sděleno obvinění ze spáchání zločinu obecné ohrožení z nedbalosti a přečinu ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Za uvedené trestné činy hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let,“ informovala dnes policejní mluvčí Miluše Zajícová.
V průběhu trestního řízení shromáždili podle mluvčí policisté rozsáhlý důkazní materiál, který vedl k vydání rozhodnutí o zahájení stíhání dvou mužů. „Součástí materiálů byly mimo jiné znalecké posudky z oblasti železniční dopravy, ochrany životního prostředí, geologie, hydrogeologie a dalších souvisejících odborných odvětví, jakož i závěry odborných institucí podílejících se na objasňování okolností případu. Celková škoda, která vznikla v návaznosti na havárii vlaku, byla doposud vyčíslena na minimálně 400 000 000 korun,“ konstatovala policistka.
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Již v závěru léta zveřejnila Drážní inspekce zprávu o vyšetřování události, podle které strojvedoucí do úseku vjeli dvojnásobnou rychlostí, než měli. Pro hlavního strojvedoucího se jednalo o první jízdu po složení zkoušek a druhý strojvedoucí podle vyšetřování inspekce v době nehody pracoval na notebooku.
„Při posuzování skutkového stavu vycházel policejní komisař zejména z výsledků znaleckého zkoumání, svědeckých výpovědí, odborných vyjádření, technické dokumentace týkající se železniční soupravy a železniční infrastruktury, záznamů o provozu a pohybu vlaku, provozní dokumentace, výsledků ohledání místa události, zajištěných stop a dalších listinných důkazů. Současně byly vyhodnoceny podklady získané od státních orgánů, provozovatelů infrastruktury, dotčených právnických osob a dalších subjektů, které mohly přispět k objasnění příčin, průběhu a následků mimořádné události,“ uvedla Miluše Zajícová.
Podle policejní mluvčí ale trestní řízení nadále pokračuje. „Ve věci budou prováděny další procesní úkony směřující k úplnému objasnění všech rozhodných skutečností,“ dodala.