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Za obří havárii vlaku s benzenem padla obvinění, škoda je přes 400 milionů

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Po více než roce a půl vyšetřování sdělili policisté obvinění dvěma mužům v souvislosti s bezprecedentní havárií vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Vykolejení vlaku a následný požár a únik toxické látky způsobily ekologickou katastrofu a enormní škody.
Za obří havárii vlaku s benzenem padla obvinění, škoda je přes 400 milionů

Za obří havárii vlaku s benzenem padla obvinění, škoda je přes 400 milionů

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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