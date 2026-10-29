Zlínský kraj v roce 2027 výrazně posílí podporu mládežnických sportovních akademií

Zlínský kraj v roce 2027 výrazně posílí podporu mládežnických sportovních akademiíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 29.10.2026 09:19
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