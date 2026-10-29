Stát přispěje na pohřeb 5 000 korun. Nárok ale má jen málokdo

Úmrtí blízkého člověka představuje obrovskou citovou ránu, kterou navíc okamžitě provázejí vysoké výdaje za poslední rozloučení. Stát proto nabízí pozůstalým jednorázovou finanční pomoc ve výši pěti tisíc korun. Takzvané pohřebné ale nedostane každý, protože pravidla cílí výhradně na rodiny s nezaopatřenými dětmi. Úřady naopak vůbec nezajímá, jaké má žadatel příjmy nebo majetek.
Kdo má na příspěvek nárok
Jednorázová dávka slouží k částečné úhradě nákladů na pohřeb. Zákon ale okruh jejích příjemců velmi přísně omezuje. Abyste od úřadu práce pět tisíc korun získali, musíte ze svého zaplatit pohřeb nezaopatřenému dítěti. Stejný nárok vám vzniká i v opačné situaci, kdy zařizujete pohřeb člověku, který byl sám rodičem nezaopatřeného dítěte. Stát dále finančně pomáhá lidem po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.
Důležitou podmínkou je, aby měl zemřelý ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky, což se logicky nevyžaduje u mrtvě narozených dětí a potracených plodů. Peníze se navíc nevyplácejí do zahraničí. Pokud se na účtech za pohřební službu podílelo více příbuzných, dávku získá pouze ten, kdo s žádostí přijde na úřad jako první.
Koho úřady považují za nezaopatřené dítě
Základním kamenem pro přiznání dávky je takzvaná nezaopatřenost. Do této kategorie spadají automaticky všechny děti až do konce povinné školní docházky. Následně se hranice může posunout až do dovršení šestadvaceti let, pokud potomek dál studuje a soustavně se připravuje na budoucí povolání.
Za nezaopatřené úředníci uznávají i ty děti, kterým ve studiu nebo v práci brání nemoc, vážný úraz či dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Naopak potomek, který už od státu pobírá invalidní důchod ve třetím stupni, tento status automaticky ztrácí. Pohřebné má oproti řadě jiných sociálních dávek jednu obrovskou výhodu, jelikož u něj úřad neprovádí testování příjmů. Během schvalování se tedy nezjišťuje, kolik peněz žadatel měsíčně vydělává.
Kde a s jakými doklady žádat
O vyplacení peněz se žádá na pobočce úřadu práce, která spadá pod místo trvalého bydliště žadatele. O příspěvek se můžete přihlásit nejdříve v den zaplacení pohřbu, stát ale netrvá na okamžitém vyřizování. Čas máte přesně jeden rok ode dne pohřbení.
Samotný vyplněný formulář úřadům nestačí. Připojit k němu musíte i řadu dalších dokladů. Kromě průkazu totožnosti vyžadují úředníci úmrtní list nebo záznam z matriky a také fakturu za pohřeb doplněnou o doklad o zpopelnění či uložení do hrobu. Pokud se žádost týká dětí starších patnácti let, neobejdete se bez potvrzení o studiu nebo lékařské zprávy, které prokazují jejich nezaopatřenost.
Žádáte-li o příspěvek po úmrtí rodiče, musíte s dítětem doložit příbuzenský vztah. V situacích s vazbou na zahraničí pak úřady navíc požadují pracovní smlouvy nebo doklady o pobírání důchodu či podpory v nezaměstnanosti.
Vyplněnou žádost můžete donést na úřad osobně, poslat poštou, přes datovou schránku nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem. Pokud nějaký dokument zapomenete, úřad vás vyzve k jeho doplnění, a při nespolupráci celou žádost zamítne. Proti zamítavému rozhodnutí se lze do patnácti dnů odvolat.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mpsv.gov, portal.gov, kurzy).