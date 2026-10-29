Oblíbený řecký ostrov zasáhly silné lijáky a sesuvy půdy. Policie uzavřela cestu ke známým plážím

Řecký ostrov Skiathos, který patří mezi vyhledávané dovolenkové destinace v Egejském moři, se ve středu potýkal s následky vytrvalých lijáků. Voda zaplavovala silnice, na vozovkách se hromadilo bahno a na některých místech se sesouvala zemina. Největší problémy postihly komunikaci spojující hlavní město ostrova s letoviskem Koukounaries. Policie proto ve 13:30 místního času, tedy ve 12:30 českého času, zakázala provoz v úseku od oblasti Akropolis směrem k západní části ostrova. Opatření se vztahovalo také na vedlejší příjezdové silnice. Po několika hodinách se počasí uklidnilo a od 18:30 řeckého času mohli řidiči hlavní trasu znovu využívat.
Sesuvy půdy ohrozily důležitou silnici
Největší nebezpečí představovala místa, kde voda splavovala zeminu a další materiál přímo na vozovku. Sesuvy byly zaznamenány mimo jiné v úseku za hotelem Skiathos Palace směrem ke Koukounaries. Podmáčená půda a padající materiál zde vytvářely riziko pro projíždějící automobily. Situaci komplikovaly také zatopené úseky silnic, na kterých nebylo možné bezpečně pokračovat v jízdě. Místní úřady proto přistoupily k preventivnímu omezení dopravy, aby zabránily případným nehodám. Starosta ostrova vyzval obyvatele a návštěvníky, aby se rizikové trase vyhnuli.
Dopravní opatření se dotklo rovněž oblastí Vasilias, Achladies, Agia Paraskevi a Troulos. Jde o známá letoviska na jižním pobřeží ostrova, kde se nacházejí hotely, apartmány i turisticky vyhledávané pláže. Silnice procházející těmito oblastmi tvoří důležité spojení mezi jednotlivými přímořskými lokalitami. Její uzavření tak neomezovalo pouze místní obyvatele, ale také případné návštěvníky ubytované mimo hlavní město. Policie upozorňovala rovněž na nebezpečí na menších navazujících komunikacích. Zákaz měl původně platit až do odeznění nepříznivého počasí a obnovení bezpečných podmínek.
Večer policie silnici znovu otevřela
Zásadní změna přišla ještě během středečního večera. Po zeslábnutí nepříznivých povětrnostních podmínek rozhodlo policejní ředitelství oblasti Magnesia o zrušení předchozího dopravního omezení. Provoz na hlavní silnici mezi městem Skiathos a Koukounaries byl obnoven od 18:30 místního času, tedy v 17:30 českého času. Nové rozhodnutí vycházelo z aktuální situace na ostrově a informací místní policie. Řidiči se tak mohli po několika hodinách vrátit na důležité silniční spojení. Úřady nicméně nadále doporučovaly zvýšenou opatrnost při cestování po ostrově.
Uvolnění hlavní trasy ještě neznamená, že byly odstraněny veškeré následky lijáků. Přesný rozsah škod na místních komunikacích nebyl bezprostředně po bouřích znám. Problematická mohou být především místa, kde voda poškodila povrch silnice nebo na vozovku nanesla bahno a kamení. Samostatně je proto nutné posuzovat stav menších příjezdových cest, zejména v kopcovitých částech ostrova. Dostupné informace zároveň nepotvrzují plošné uzavření místního letiště ani úplné přerušení trajektového spojení. Obnovení provozu na hlavní silnici tak představovalo důležité zlepšení, nikoliv definitivní vyhodnocení následků nepříznivého počasí.
Nepříznivé počasí zasáhlo i další části Řecka
Silné bouřky se ve středu neomezily pouze na Skiathos. Řecká meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň výstrahy také pro oblast Magnesia, Larisu, další ostrovy souostroví Sporady a ostrov Euboia. Nebezpečné podmínky panovaly rovněž v některých částech východního Řecka a na ostrovech v Egejském moři. V oblasti Platanias na řecké pevnině musely úřady kvůli záplavám rozeslat obyvatelům mimořádné varování prostřednictvím systému 112. Lidé byli vyzváni, aby se přesunuli do vyšších podlaží budov. Meteorologové upozorňovali také na možnost dalších intenzivních srážek a místních krupobití.
Skiathos patří do souostroví Severní Sporady a proslavil se především písečnými plážemi a borovicovými lesy. Právě Koukounaries, kam policie dočasně uzavřela příjezd, je jednou z jeho nejznámějších turistických lokalit. Za rozsáhlou písečnou pláží se nachází borovicový les a laguna Strofylia, která je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Ostrov nabízí více než šedesát pláží, přičemž velká část turistických zařízení se soustřeďuje na jeho jižním pobřeží. Dopravní spojení mezi městem Skiathos a západními letovisky má proto pro místní turistický ruch zásadní význam. Středeční události současně připomněly, že ani oblíbené středomořské destinace nejsou mimo hlavní letní sezonu ušetřeny prudkých dešťů a povodní.
Použité zdroje: amna.gr, ertnews.gr