Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Oblíbený řecký ostrov zasáhly silné lijáky a sesuvy půdy. Policie uzavřela cestu ke známým plážím

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Silné deště způsobily ve středu 28. října na řeckém ostrově Skiathos záplavy a sesuvy půdy. Policie kvůli nebezpečným podmínkám uzavřela hlavní silnici vedoucí k oblíbeným plážím na jihu ostrova. Omezení zasáhlo několik turistických letovisek, během večera se však situace zlepšila a doprava byla obnovena. Rozsah škod zatím není definitivně znám.
Oblíbený řecký ostrov zasáhly silné lijáky a sesuvy půdy. Policie uzavřela cestu ke známým plážím

Oblíbený řecký ostrov zasáhly silné lijáky a sesuvy půdy. Policie uzavřela cestu ke známým plážím

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:40

Reklama
Další články z Trendy svět
Jedna z nejkrásnějších silnic Rakouska se za pár dní uzavře. Turisté ji ještě mohou projet levněji, rozhodne ale počasí
Jedna z nejkrásnějších silnic Rakouska se za pár dní uzavře. Turisté ji ještě mohou projet levněji, rozhodne ale počasí
StarDance může mít kvůli Ebenovým slovům skončit. Česká televize čelí nepříjemné otázce
StarDance může mít kvůli Ebenovým slovům skončit. Česká televize čelí nepříjemné otázce

Stačilo několik vět v přímém přenosu a jedna z nejsledovanějších televizních soutěží v Česku se ocitla...

Oblíbený obchodní řetězec stáhl z prodeje další potraviny. Zákazníci by měli zkontrolovat, co mají doma
Oblíbený obchodní řetězec stáhl z prodeje další potraviny. Zákazníci by měli zkontrolovat, co mají doma

Zákazníci jednoho z největších obchodních řetězců v Česku by měli věnovat pozornost nejnovějšímu...

Česko čekají mrazivé noci a první sněžení. Meteorologové upřesnili, kde se může sníh udržet několik dní
Česko čekají mrazivé noci a první sněžení. Meteorologové upřesnili, kde se může sníh udržet několik dní

Závěr října a začátek listopadu přinesou do Česka chladná rána, místy i teploty pod bodem mrazu. Na horách...

Eva Pavlová na Hradě doslova zářila. První dáma předvedla noblesu a eleganci, s prezidentem tvoří reprezentativní pár
Eva Pavlová na Hradě doslova zářila. První dáma předvedla noblesu a eleganci, s prezidentem tvoří reprezentativní pár

Slavnostní předávání státních vyznamenání na Pražském hradě patří k nejvýznamnějším společenským událostem...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.