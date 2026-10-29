Padlý voják i romská aktivistka. Prezident ocenil osobnosti Moravskoslezského kraje

Při příležitosti státního svátku 28. října prezident republiky uděloval státní vyznamenání. Gorolová a Vishwanathan se dlouhodobě věnují pomoci lidem a lidským právům, Werner přišel o život během vojenské mise v zahraničí.
Boj za práva romských žen
Elena Gorolová získala Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv. V Ostravě vyrůstala a dlouhodobě zde působí jako terénní sociální pracovnice v organizaci Vzájemné soužití.
Významnou část svého života zasvětila upozorňování na případy nedobrovolných sterilizací romských žen a boji za jejich odškodnění. Sama se stala obětí tohoto zásahu po porodu druhého syna v roce 1990. Později začala spolupracovat s dalšími ženami, které měly podobnou zkušenost, a stala se jednou z nejvýraznějších tváří jejich úsilí o nápravu.
O problematice hovořila také na mezinárodních fórech. Česká vláda se za nedobrovolné sterilizace omluvila v roce 2009, zákon umožňující odškodnění obětí však parlament schválil až v roce 2021.
Pomáhá na Ostravsku od povodní
Kumar Vishwanathan obdržel Medaili Za zásluhy v oblasti sociální. Aktivista a sociální pracovník pochází z indického státu Kérala, jeho život a práce jsou však už téměř tři desetiletí úzce spojené s Ostravskem.
Do regionu přijel v roce 1997, kdy Moravu a Slezsko zasáhly ničivé povodně. Zaujala ho situace obyvatel ostravského Hrušova, kteří přišli o domovy a žili v provizorních podmínkách. Rozhodl se jim pomoci a postupně se začal věnovat práci s romskou komunitou.
V roce 1998 založil společně se studenty občanské sdružení Vzájemné soužití, které usiluje o zlepšování vztahů mezi romskou menšinou a většinovou společností. Podílel se také na vzniku takzvané Vesničky soužití v Ostravě. Projekt, dokončený v roce 2002, nabídl nové bydlení rodinám, které o své domovy přišly při povodních.
Vishwanathan se dlouhodobě věnuje terénní sociální práci, vzdělávání a lidským právům. Přestože se narodil v Indii, Ostravu považuje za svůj domov.
Zemřel po útoku v Afghánistánu
Adrian Werner získal Medaili Za hrdinství in memoriam. Rodák z Českého Těšína zemřel 9. října 2011 ve věku 31 let na následky těžkých zranění, která utrpěl během vojenské mise v Afghánistánu.
Narodil se 3. prosince 1979 a školní docházku absolvoval v Albrechticích a Horní Suché. Vystudoval střední průmyslovou školu strojní v Karviné. Po základní vojenské službě pracoval u bezpečnostní služby a v roce 2000 nastoupil k Policii České republiky. O několik let později se rozhodl pro vojenskou kariéru.
U 71. mechanizovaného praporu v Hranicích začínal jako kulometník. Postupně se vypracoval na zástupce velitele palebné čety minometné baterie. Dvakrát se zúčastnil mírové operace v Kosovu a v březnu 2011 odjel do Afghánistánu jako velitel výcvikového týmu české jednotky, která pomáhala připravovat příslušníky afghánských bezpečnostních sil.
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Dne 6. července 2011 utrpěl těžká zranění při útoku na předsunutou základnu koaličních sil v provincii Wardak. Nejprve byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Praze a následně do vojenské nemocnice v Olomouci. Zraněním 9. října podlehl. Armáda ho posmrtně povýšila z rotmistra do hodnosti poručíka a udělila mu také Kříž obrany státu. Pohřben je v Albrechticích u Českého Těšína.