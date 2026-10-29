Sci-fi vrchol roku se blíží. Poslední trailer třetí Duny vytahuje všechny velkolepé trumfy

Velká filmová bitva roku se pomalu blíží. Před Vánoci vypukne v kinech očekávaný Dunesday – událost, během níž se v kinosálech střetnou marvelovka Avengers: Doomsday se zakončením trilogie Duna. A zatímco Avengers toho ze svého střetu s Dr. Doomem stále příliš neukazují a jejich kampaň je značně tajnosnubná, Duna: Část třetí (Dune: Part Three) svoji již třetí upoutávkou bere dech a láká na monumentální zakončení po všech směrech.
Třetí díl se odehrává téměř 20 let po událostech druhé části. Paul Atreides (Timothée Chalamet) je krutým a nelítostným vládcem Impéria, který se svou armádou dobyl už nespočet planet. Nespokojených s jeho krutovládou ale přibývá a vesmírný Mesiáš se musí vypořádat s řadou zrad a rozsáhlým spiknutím, jehož účelem je ho zneškodnit. V jeho čele se nachází nevypočitatelný Scytale (Robert Pattinson), ale také Atreidova manželka Irulan (Florence Pugh) a zejména jeho životní láska Chani (Zendaya). Paul tak čelí zradě svých nejbližších a zjistí, jaká je skutečná cena moci.
Nový a zároveň finální trailer to pak prodává v řádně megalomanském a osudovém balení. Audiovizuálně opulentních záběrů z drsných bitev či dalších hrátek s písečnými červy je v upoutávce celá řada, už z ukázky je ovšem patrné, že akční sekvence budou v Duně znovu spíše na vedlejší koleji. Prim zde budou hrát zejména osobní linie a vztahy Paula Atreida s Chani a ostatními členy jeho rodiny. Právě v komornějších a emotivnějších pasážích je ostatně ukázka nejsilnější a naznačuje, že právě zde spočívá hlavní těžiště příběhu a velkolepého závěru ságy.
I komorní a intimní části však dostaneme naservírované ve špičkovém a monumentálním podání režiséra Denise Villeneuvea. Třetí Duna ukazuje opravdu epické měřítko a vypiplaný vizuál, na který budou digitální bitvy v nových Avengers nejspíše krátké. Hrdinové Marvelu sice naplní kina daleko mohutněji, třetí Duna by ale mohla zaútočit s daleko výživnějším a režijně sevřenějším materiálem, který bude chtít v lepším případě cílit i na nadcházející Oscary. Půjde Villeneuve ve stopách Návratu krále a posbírá s třetí Dunou sošky za celou trilogii? Šance na to není momentálně vůbec malá. Sci-fi událost roku vstoupí do českých kin, a do kina IMAX i v exkluzivním 70mm formátu, 17. prosince.
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Zdroj: Warner Bros.