Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nacistická megalomanie stvořila děsivé absolutní monstrum. Sedmdesátitunový gigant drtil vše

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Německý stíhač tanků Jagdtiger vážil přes sedmdesát tun a měl neprostřelitelný pancíř. Zjistěte, proč většinu těchto ocelových monster zničily vlastní posádky.
Těžký německý stíhač tanků Jagdtiger s obřím kanonem a masivním pancířem v muzeu v Bovingtonu.

Těžký německý stíhač tanků Jagdtiger s obřím kanonem a masivním pancířem v muzeu v Bovingtonu.

Zdroj: Hugh Llewelyn / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:24

Reklama
Další články z Zbrojopis
Ponorka s kouřícími komíny nebyl vtip. Admirál Fisher předem varoval před šílenstvím
Ponorka s kouřícími komíny nebyl vtip. Admirál Fisher předem varoval před šílenstvím
Jednosměrná letenka do zákopu: Britští piloti kluzáků po přistání zahodili knipl a šli na zteč jako pěšáci
Jednosměrná letenka do zákopu: Britští piloti kluzáků po přistání zahodili knipl a šli na zteč jako pěšáci

Dřevěný trup skřípal v poryvech větru, vlečné lano s tichým lupnutím odpadlo a pod přídí se v noční tmě...

Nafukovací letadlo pro sestřelené piloty. Místo makety postavili stroj s tlakem v křídlech
Nafukovací letadlo pro sestřelené piloty. Místo makety postavili stroj s tlakem v křídlech

Když se v padesátých letech minulého století řeklo nafukovací vojenská technika, většina lidí si...

Geniální nacistický patent bez ostychu odstartoval brutální éru legendárních sovětských pancéřovek RPG
Geniální nacistický patent bez ostychu odstartoval brutální éru legendárních sovětských pancéřovek RPG

Před rokem 1943 znamenalo setkání osamoceného pěšáka s tankem téměř jistou smrt. Jednoduchá zbraň z lipské...

Ponorku za miliardy vybavili ovladačem z Xboxu. Námořníci ušetřili peníze i mozoly
Ponorku za miliardy vybavili ovladačem z Xboxu. Námořníci ušetřili peníze i mozoly

Když americké námořnictvo v březnu 2018 zařadilo do služby útočnou jadernou ponorku USS Colorado v hodnotě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.