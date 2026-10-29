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Některé pokojové rostliny mohou přispět k příjemnějšímu prostředí. Základem čistého vzduchu však zůstává větrání

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Čistý a svěží vzduch v domácnosti je nejen příjemný, ale také zdravý pro lidské tělo. Abyste ho měli dostatek, podívejte se na tyto rostliny, které vám ho zajistí téměř zadarmo.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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