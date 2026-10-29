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Ideál mužské krásy napříč historií: V raném novověku by si dnešní žena manžela nevybrala

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Dennívýzva
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Urostlá postava, vyrýsované svaly a žádný make-up. Tak vypadá představa „správného chlapa“, která nám připadá téměř nezničitelná. Dějiny ale ukazují, že jde o ideál překvapivě mladý. A že dávní muži by nad ním nejspíš jen zakroutili hlavou.
Ideál mužské krásy napříč historií: V raném novověku by si dnešní žena manžela nevybrala

Ideál mužské krásy napříč historií: V raném novověku by si dnešní žena manžela nevybrala

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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