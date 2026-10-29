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Havárie kamionu uzavřela silnici mezi Planou a Chýnovem

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Havárie nákladního auta s návěsem komplikuje dopravu na silnici číslo 409 mezi Planou nad Lužnicí a Chýnovem. Komunikace je kvůli nehodě kompletně uzavřená. Řidiči musí počítat s omezením.
Havárie kamionu uzavřela silnici mezi Planou a Chýnovem

Havárie kamionu uzavřela silnici mezi Planou a Chýnovem

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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