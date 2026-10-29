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Rusko chce šifrování FSB v každém 5G telefonu. Apple, Samsung i čínské značky budou muset upravit hardware

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Rusko připravuje nařízení, které od března 2032 vyžaduje v každém 5G telefonu podporu šifrovacího algoritmu Kuzněčik, vyvinutého centrem FSB.
Mobilní telefon, burza, trh

Mobilní telefon, burza, trh

Zdroj: pxHere
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:00

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