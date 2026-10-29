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VIDEO: Záběry, ze kterých mrazí. Chodci ve Žďáru zázrakem unikli střetu s opilým řidičem

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Záchranné složky vyjížděly v úterý 27. října po půl sedmé k dopravní nehodě, jež se stala ve Žďáru nad Sázavou na náměstí Republiky. Srazilo se tam osobní auto s autobusem na zastávce. Městská policie nyní přišla s kamerovým záznamem.
VIDEO: Záběry, ze kterých mrazí. Chodci ve Žďáru zázrakem unikli střetu s opilým řidičem

VIDEO: Záběry, ze kterých mrazí. Chodci ve Žďáru zázrakem unikli střetu s opilým řidičem

Zdroj: Městská policie Žďár nad Sázavou
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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