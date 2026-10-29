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Veterináři ukončili likvidaci chovu 30.000 slepic v Dyníně kvůli salmonele

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Dennívýzva
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V Dyníně na Českobudějovicku skončila likvidace chovu s 30 slepicemi. Veterináři nařídili utracení nosnic kvůli opakovanému výskytu salmonely, která lidem způsobuje infekční průjmové onemocnění. Veterinární správa také už dříve na chovatele podala trestní oznámení pro týrání zvířat.
Veterináři ukončili likvidaci chovu 30.000 slepic v Dyníně kvůli salmonele

Veterináři ukončili likvidaci chovu 30.000 slepic v Dyníně kvůli salmonele

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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