Veterináři ukončili likvidaci chovu 30.000 slepic v Dyníně kvůli salmonele

Veterináři ukončili likvidaci chovu 30.000 slepic v Dyníně kvůli salmonelePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Veterináři ukončili likvidaci chovu 30.000 slepic v Dyníně kvůli salmoneleZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 29.10.2026 10:03
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →